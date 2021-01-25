نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الصحة تطلق خدمة العيادات عن بعد من خلال صحتي وأناة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة الصحة السعودية، عن تدشين خدمة العيادات عن بعد والتي تفتح الفرصة أمام المرضى لحضور المواعيد الطبية المكررة عليهم، عن بعد، وذلك من خلال استخدام منصة أناة، ومنصة صحتي، مشيرةً، إلى أن الخدمة طُرحت من أجل تقليل الجهد على المرضى، وتوفير الوقت عليهم، كما أنها تسمح بالحصول على استشارة طبية فورية، بما يضمن صحة وسلامة المواطنين.

كما تهدف الخدمة الجديدة، إلى تسهيل سبل التواصل بين المريض وبين الطبيب، والحصول على جميع الخدمات الصحية، لا سيما الاستشارات الطبية، والحصول على فرصة الخدمات الطبية المتكاملة، وذلك سيكون له أثر إيجابي في تقليل معدل الزيارات إلى المستشفيات الحكومية والخاصة في المملكة العربية السعودية.

وأشارت الوزارة، إلى أن زيارة المرضى لجميع المستشفيات، سيكون فقط للطوارئ، من أجل منع انتشار العدوى بين المواطنين، موضحة أن البوابة الإلكترونية لوزارة الصحة، طُرح من خلال عناوين وأسماء العيادات الطبية عن بعد، وذلك في إطار مبادرات ومشاريع الوزارة الجديدة لصالح المرضى، وخصوصًا تلك التي توفرت في الفترة الأخيرة، من أجل حل مشكلة البعد الجغرافي عن بعض المستشفيات.