نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن حالة الدعوى منصة معين الإلكترونية وطريقة التسجيل برقم الهوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أطلقت منصة معين الإلكترونية الكثير من الخدمات لصالح المتعاملين، من بينها استعلام عن حالة الدعوى منصة معين الإلكترونية والتي تتطلع تسجيل الدخول منصة معين برقم الهوية وحسب الإحصاءات الأخيرة، فقد ثبت أن هناك ما يزيد عن نصف مليون مستفيد من تلك الخدمة على وجه الخصوص، وذلك بديوان المظالم، وقد انطلقت الخدمة لأول مرة خلال عام 1437، وتسعى المملكة إلى إدخال نظم التحول الرقمي في كافة مؤسسات الدولة، من بينها محاكم ديوان المظالم، سعيًا وراء تسهيل الأعمال وتسهيل الإجراءات على المتعاملين.

نظام معين استعلام

ومن خلال منصة معين الإلكترونية وعقب تسجيل الدخول، يمكن الاستعلام عن حالة الدعوى المرفوعة ولم يعد هناك بعد اليوم حاجة إلى زيارة المحاكم المختصة، من أجل التعرف على تفاصيل الدعوة، فيمكن من خلال المنصة التعرف على:

رقم الدعوى.

تاريخ إحالة الدعوى.

الموعد المقرر والمحدد للدعوى.

تسجيل الدخول منصة معين

ويمكن تسجيل الدخول إلى نظام معين من خلال استخدام الهوية الوطنية ورقمها وكلمة المرور إن كنت قد قمت بالتسجيل من قبل، علمًا بأن نوع الهوية يمكن أن يكون هوية وطنية أو هوية مقيم أيضًا، كما يمكن تسجيل الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد، حتى يتثنى لك الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تم تقديمها عبر نظام معين.

تسجيل مستخدم جديد استعلام عن حالة الدعوى منصة معين الإلكترونية

أما في حال لم تكن مسجلًا في نظام معين، فيمكن المبادرة بالتسجيل حتى تحصل على فرصة للتعرف على الخدمات التي يقدمها الموقع، والتي من بينها:

قم بزيارة نظام معين الإلكتروني وقم بالنقر على تسجيل مستخدم جديد.

قم بإدخال البيانات المطلوبة المتمثلة في نوع المستخدم ونوع الهوية ورقم الهوية.

ثم يتم تحديد تاريخ الميلاد، وكتابة رمز التحقق كما يظهر على الشاشة في الموقع، ونقوم بالنقر على تبويب بدء التسجيل.

تعديل رقم الجوال نظام معين الإلكتروني

ويمكن أن تقوم بتعديل رقم الجوال في نظام معين، من خلال الدخول إلى البوابة، والنقر على تعديل رقم الجوال، ثم عليك بعد ذلك أن تقوم بإدخال رقم الهوية، ونوع الهوية ورقم التحقق، أو يمكن التحقق من الهوية من خلال بوابة أبشر الإلكترونية، ثم عليك بعدها تعديل البيانات من خلال الحصول على فرصة استعلام عن حالة الدعوى منصة معين الإلكترونية 1442.