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عمر شويل - جدة الأوامر الملكية الجديدة في السعودية 1442،تم أصدار أوامر ملكية من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود امس يوم الأحد مساء 11جمادى الآخرة 1442 الموافق 24/1/2021، سنتعرف على اهم القرارات والتعديلات التي صدرت.

صدور أوامر ملكية، وفقا لما صدر من وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، تضمن ترقية وزراء، وتخلى وزراء عن منصبهم، كما تضمنت الأوامر الملكية بضم وزارة الإسكان إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية، وتم تعديل اسمها لتصبح الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

أوامر ملكية جديدة في السعودية

بعد اطلاع ملك سلمان بن عبد العزيز أل سعود على النظام الأساسي لحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / ، 1412، والاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414، تم صدور أمر ملكي جديد برقم الرقم: أ / 322 التاريخ: 11 / 6 / 1442، تضمن الأتي.

أعفاء فهد بن عبد الله بن عبد اللطيف المبارك من منصبه كوزير للدولة وعضو مجلس الوزراء. عفاء أحمد بن عبد الكريم الخلفي محافظ البنك المركزي السعودي من منصبه. يتم ترقية اللواء سليمان بن عبد العزيز بن إبراهيم أليحيي مدير عام الجوازات إلى رتبة فريق. يتم تعين معالي الدكتور أحمد بن عبد الكريم الخليفي مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير. يتم تعين معالي الأستاذ ماجد بن عبد الله بن حمد الحقيل وزيراً للشؤون البلدية والقروية والإسكان.

أوامر ملكية بضم وزارة الإسكان

بعد قرار ضم وزارة الإسكان إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية واصبح اسمها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، هناك بعد القرارات استكمالا لهذا الأمر الملكي.

تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ـ بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذوات العلاقة ـ وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخه .

. مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات وغيرها التي تأثرت بما ورد في أمرنا هذا، واقتراح ما يلزم بشأنها، لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة .

. استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لإنفاذ مقتضى أمرنا هذا بما في ذلك نقل وتحديد الاختصاصات والأجهزة والموظفين والوظائف والممتلكات والبنود والاعتمادات وغيرها.

الأوامر الملكية في السعودية 1442، وما ترتب عليها من تغير وأعفاء وزراء وترقية وزراء.