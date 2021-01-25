نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط تمويل نفاذ بنك التنمية الاجتماعية..وخطوات التسجيل في المرحلة الثانية في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط تمويل نفاذ، التي بدء البحث عنها من جديد بعد أن أعلن بنك التنمية الاجتماعية عن بدء المرحلة الثانية من تمويل نفاذ، حيث يتمكن المواطنين الاستفادة من التمويل في مرحلتين المرحلة الأولى يتمكن من الاستفادة من تمويل نقدي يصل إلي 60 ألف ريال سعودي والمسار الثاني خاص بالنقل التشاركي، حيث لا تتجاوز مدة الحصول على التمويل أكثر من 7 أيام بحد أقصى ولا تقل عن 5 أيام بحد أدي وفقا إلي من تنطبق علية الشروط.

شروط تمويل نفاذ

أوضح بنك التنمية الاجتماعية مجموعة من الشروط والضوابط الخاصة بالحصول على تمويل منتج نفاذ لدعم العمر الحر والتي جاءت كالتالي:



يجب أن لا يقل عمر المتقدم للحصول علي تمويل منتج نفاذ عن 18 عام، كما يجب أن لا يزيد أيضاً عن 60 عام.

يجب أن لا يزيد الدخل الشهري للمتقدم عن أربعة عشر ألف ريال سعودي.

يجب أن لا تزيد فترة السداد عن 40 شهر.

يجب توضيح النشاط الذي يرغب المتقدمين مزاولتها.

وجود وثيقة أو رخصة تثبت العمل الحر الجديد.

الجديد. يجب على المتقدم اجتياز الفحص الضماني.

يجب أن لا تزيد فترة سداد التمويل عن ثلاث سنوات وثلث أي ما يعادل 40 شهر.

يجب أن يكون المتقدم صاحب جنسية سعودية.

يجب أن لا يكون المتقدم مدينا للبنك بأي قروض.

يجب أن يمضي علي الأقل عام من تاريخ سداد قيمة القرض.

أهداف منتج نفاذ التمويلي

رفع مستوى حياة المواطن السعودي. زيادة فرص العمل الحر. وجود دخل شهري إضافي للسعوديين ذوي الدخل المحدود. زيادة فرص تحسين الشمول المالي. تقليل الحد من الائتمان الغير رسمي.

طريقة الحصول على تمويل نفاذ

تستطيع التقديم علي تمويل منتج نفاذ عبر الدخول على موقع بنك التنمية الاجتماعية ثم القيام بتقديم طلب بعدها يتم التحقق من أهلية المستفيد ثم إرسال كافة المستندات والأوراق المطلوبة، بعدها يتم تحديد موعد البريد وإرسال جميع المستندات المطلوبة، فور تلقي المستندات ومراجعتها يتم صرف تمويل نفاذ المتقدمين الذين ينطبق عليهم الشروط والمعايير، لذا نختم هذا المقال وننتظر كافة تعليقاتكم حول ضوابط منتج نفاذ.