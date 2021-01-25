نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنك التنمية الاجتماعية شروط تمويل نفاذ وآلية التقديم في المرحلة الثانية في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط تمويل نفاذ بنك التنمية الاجتماعية هو أحد منتجات تمويل العمل الحر التي يقدمها بنك التنمية الاجتماعية، وذلك في إطار حرصه على تدشين العديد من البرامج التمويلية المتميزة، وخصوصًا مع المرحلة الثانية للتقديم، وقد أشار بنك التنمية الاجتماعية، أن هناك مجموعة من الاشتراطات لا بد أن تتوافر من أجل الحصول على التمويل قرض العمل الحر نفاذ أو التقديم على قرض العمل حر 1442.

شروط تمويل نفاذ بنك التنمية الاجتماعية

وتتمثل شروط تمويل العمل الحر نفاذ من بنك التنمية الاجتماعية في التالي:

أن يكون المتقدم للحصول على التمويل حاصلًا على الجنسية السعودية.

ألا يكون المتقدم للتمويل قد حصل على قروض من بنك التنمية الاجتماعية ولم يقم بسداده حتى الآن.

أن يكون قد مر عام على الأقل على تاريخ سداد أخر قسط للتمويل الذي حصل عليه المتقدم لطلب التمويل.

ألا يكون العمر أقل من 18 عام، ولا يزيد العمر لصاحب التمويل عن 60 عام.

ألا يكون الدخل الشهري الذي يحصل عليه المتقدم للحصول على التمويل يزيد عن 14 ألف ريال سعودي.

ينبغي أن يقوم صاحب التمويل بتقديم ضمان من أجل الحصول عليه، وأن يجتاز مرحلة الفحص الائتماني.

ينبغي ألا تزيد مدة سداد القرض عن 40 شهر.

لا بد أن يقوم صاحب التمويل بتحديد النشاط الذي سينتهجه بعد الحصول على التمويل.

لا بد أن يكون هناك مستندات ووثائق مصدق عليه تثبت نشاطه.

التقديم على قرض العمل الحر نفاذ

ويمكن الحصول على تمويل العمل الحر نفاذ من خلال الخطوات التالية:

ينبغي أن يتم زيارة البوابة الإلكترونية لبنك التنمية الاجتماعية.

ستقوم بالنقر على التمويل ومن ثم قم بتقديم الطلب، وانتظر حتى يتم التحقق من الأهلية.

ثم عليك أن تقوم بطباعة كافة الأوراق والمستندات المطلوبة، حتى تقوم بإرساله إلى البنك من خلال البريد عقب تحديد موعد من خلال البنك.

وفي حال تطابق شروط تمويل نفاذ من بنك التنمية الاجتماعية ستقوم بصرف التمويل وإيداع قيمته، وسوف تصلك رسالة تفيد أنه سيتم صرف التمويل، وأنك من المستحقين أو المستفيدين منه، حتى تقوم بإتمام مشروعك.