نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الحصول على رخصة قيادة للنساء بالسعودية في يوم واحد في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط الحصول على رخصة قيادة للنساء بالسعودية ، اصدر الملك سلمان خلال عام 2017 قراراً ملكياً بالسماح للنساء في السعودية بالقيادة وذلك تلبية لطلب النساء للسماح لهم بقيادة السيارات، واستجابه لمجموعه من الحملات التي قامت بها النساء على مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”، وقد تم تنفيذ القرار فعلياً في شهر يوليو من عام 2018.

ولكن هناك مجموعه من الشروط الواجب توافرها في المرأة حتي يمكنها استخراج رخصه قياده بالمملكة العربية السعودية والتي سيتم تناولها بوضوح في هذا المقال.

كيفية الحصول على رخصة قياده للنساء بالمملكة العربية السعودية

أولاً يجب على من ترغب في استخراج رخصه قياده التقديم في احد مدارس تعليم القيادة بالمملكة العربية السعودية.

ثم الحصول على استمارة طلب استخراج رخصه قياده من الموقع الإلكتروني الخاص بإدارة المرور في المملكة العربية السعودية.

ثم القيام بتقديم هذا الطلب مع سداد الرسوم المقررة على من يرغب في استخراج رخصه قيادة جديدة.

وبعد ذلك يتم التوجه إلى “الإدارة العامة للمرور” حتى يتم إجراء الكشف الطبي المقرر،

ثم الخضوع لمجموعه من الاختبارات العملية والنظرية عن طريق التعامل ما مجموعة من الأجهزة التي تشبه إلى حد ما قياده السيارات.

وفي حاله نجاح المرأة في الاختبارات السابقة يتم خضوعها إلى اختبار نهائي وبعد اجتيازه تحصل المرأة على الرخصة في نفس اليوم..وفي بعض الأحيان تحصل عليها في اليوم التالي.

شروط الحصول على رخصة قيادة للنساء بالسعودية .

أن تبلغ المرأة من العمر 18 عاماً أو أكثر. في حاله رغبه في الحصول على رخصه قياده خاصه، أما إذا كانت تريد الحصول على رخصه قياده عامه ف

يجب أن لا يقل عمرها عن 20 عام.

يجب أن تنجح في اختبارات القيادة.

أن لا تعاني المرأة من أي أمراض قد تعوق قيادتها للسيارة بشكل سليم. ويتم التعرف على ذالك من خلال إجراء الكشف الطبي.

مع التأكد من سداد الرسوم المقررة لاستخراج رخصة القيادة الجديدة، وسداد الغرامات المرورية في حال تواجدها.

المستندات المطلوبة للحصول علي رخصه قيادة نسائية بالمملكة العربية السعودية.

6 صور شخصيه بمقياس 4×6 لصاحبة الرخصة. صوره لتصريح الإقامة بالسعودية. تقرير طبي يؤكد أن من تود استخراج الرخصة لا تعاني من أي أمراض قد تعيق قيادتها للسيارة.

إمكانية استبدال رخصة قيادة من بلد أخري ب رخصة قيادة سعودية

بالفعل يمكن للنساء استبدال رخصة القيادة الدولية برخصه قياده سعوديه في حاله تجاوز مدة إقامتهن بالمملكة العربية السعودية عن عام ويتم ذالك عن طريق:-

التسجيل في المنصة الإلكترونية “رخصه“.

رفع جميع الأوراق التي يتم طلبها على الموقع.

وبعده التأكد من كافة الأوراق المطلوبة يتم استبدال الرخصة بشكل فوري.

كما أن إدارة المرور بالمملكة العربية السعودية تسمح للنساء اللاتي يقمن بزياره مؤقته إلى السعودية قياده باستخدام رخصه القيادة الدولية لمده سنه كامله.