شروط قرض العمل الحر بنك التنمية الاجتماعية خطوات التسجيل

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عمر شويل - جدة بنك التنمية الاجتماعية قرض العمل الحر يعتبر بنك التنمية الاجتماعية من أهم البنوك التي تعمل على زيادة رخاء الاقتصاد السعودي حيث يسمح بنك التنمية الاجتماعية العمل الحر للعملاء من خلال تمويلات كبيرة يمكنهم من خلالها الحصول على العمل الراغبين في ممارسته فمن خلال تقديم قرض العمل الحر يستطيع العميل خوض التجربة للعمل الحر ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريقة الحصول على قرض العمل الحر.

بنك التنمية الاجتماعية قرض العمل الحر

يبحث العديد من الراغبين في خوض تجربة العمل الحر عن بنك التنمية الاجتماعية قرض العمل الحر وذلك لتقديم البنك لأكثر من حل من حلول من أهمها التمويل متناهي الصغر والذي يهتم به عدد كبير من العملاء في جميع أنحاء المملكة، وكذلك تمويل العمل الحر نفاذ والذي يتم الحصول عليه من خلال بنك التنمية الاجتماعية نفاذ بإجراءات سهلة وميسرة للعملاء.

تقديم تمويل العمل الحر

يستفيد من تمويل العمل الحر نفاذ المواطنين والمواطنات من داخل المملكة ويستطيع العميل الحصول عليه بدفع رسوم رمزية فقط، ويتم التقديم للحصول على التمويل من خلال الخطوات التالية:

يتم الدخول على الموقع الرسمي لبنك التنمية الاجتماعية.

اختيار كلمة تمويل العمل الحر من قائمة منتجاتنا بأعلى الصفحة.

يتم بعد ذلك فتح صفحة أخري يتم اختيار نوع التمويل المراد الحصول عليه سواء أكان متناهي الصغر أو نفاذ أو النقل التشاركي.

ومن ثم تظهر صفحة أخري يتم اختيار كلمة التقديم الإلكتروني من خلالها وإتباع الخطوات المطلوبة ويتم التقديم من خلال النفاذ الموحد ومن ثم يتم فحص الطلب يظهر بعد ذلك للعميل بعض المستندات التي يتم تعبئتها منها رقم الجوال ورقم الحساب الخاص بالعميل مع ضرورة كتابة رقم الهوية الوطنية من ضمن الأوراق وتحديد موعد لإرسالها بالبريد وبمجرد مراجعتها يتم معالجة العملية المالية ووضع المبلغ بحساب العميل.

شروط تمويل العمل الحر

وضع بنك التنمية الاجتماعية بعض الشروط الهامة والواجب توافرها لدى العميل لتمكنه من الحصول على التمويل الحر وهي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية سواء كان رجل أم امرأة.

ألا يكون على المتقدم أي ديون تجاه البنك من القروض وغيرها وأن يكون قد أنهي سنة على الأقل منذ حصوله على أخر قرض.

يكون متوسط عمر المتقدم أو المتقدمة ما بين ثمانية عشر عامًا وستون عامًا.

أن يقوم العميل باجتياز الفحص الائتماني.

ألا تزيد مدة التمويل عن أربعون شهرًا وأن يقدم العميل وثيقة العمل التي تمكنه من ممارسة النشاط.

يتم تقديم ضمان مقابل التمويل الذي يتم الحصول عليه.

ألا يزيد إجمالي المتحصلات الشهرية للمتقدم عن أربعة عشر ألف ريال سعودي.

رقم بنك التنمية الاجتماعية

يمكن للعملاء التواصل مع البنك ومعرفة المزيد من المعلومات حول تمويل العمل الحر وكذلك شهادة العمل الحر من خلال الاتصال على رقم 920008002 أو من خلال الرقم الساخن 199099.