نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنك التنمية الاجتماعية تمويل نفاذ لتمويل العمل الحر 2021م وشروط التقديم بالمرحلة الثانية في المقال التالي

عمر شويل - جدة بنك التنمية الاجتماعية تمويل نفاذ ، وأهم شروط التقديم بالمرحلة الثانية لتمويل العمل الحر 2021م، قد تم تحديدها اليوم 12 جمادى الآخرة عام 1442هـ، الموافق الإثنين 25 يناير لعام 2021م، من قبل البنك عقب إطلاق المرحلة الثانية من التقديم، وقد أوضح بنك التنمية الاجتماعية السعودي، أنه يجب انطباق عدة شروط على طالب التمويل، ومن أهمها أن يكون سعودي الجنسية، وألا يقل عمره عن 18 عام، وألا يكون طالب التمويل مدينًا للبنك، والجدير بالذكر أن انطلاق المرحلة الثانية للتقديم ،تم بعد اكتمال المرحلة الأولى، وقد تم الإعلان عن بدء التقديم للمرحلة الثانية لتمويل نفذ، عبر التغريد على الموقع الإلكتروني الرسمي تويتر ‘‘بدأت عملية التقديم للمرحلة الثانية من نفاذ‘‘.

بنك التنمية الاجتماعية تمويل نفاذ

ويعد منتج نفاذ هو تمويل للعمل الحر، الذي تبناه بنك التنمية الاجتماعية السعودي، وله عدة أهداف استراتيجية منذ بداية العمل به لتعزيز الاكتفاء المالي عن طريق دعم المنتجات التمويلية، لممارسة العمل الحر للأسر المنتجة، ومن أبرز الأهداف نذكرها كالتالي:

التشجيع على ممارسة الأعمال الحرة، من قبيل تحسين ما يطلق عليه العمل المرن.

القضاء بالعمل الحر على نسبة البطالة.

وجود فرصة جيدة لتحسين الشمول المالي للأفراد.

تحسين حياة المواطن السعودي.

زيادة دخل المواطن السعودي خاصة محدود الدخل، عن طريق العمل الحر.

تقليل أو الحد من الائتمان غير الرسمي.

وقد تزامن انطلاق المرحلة الثانية، مع اصدار خادم الحرمين الشريفين أبرز مستجدات الأوامر الملكية الصادرة لعام 1442هـ ، وأيضًا مع الاعلان عن مستجدات توطين لتوظيف 115 ألف شاب سعودي 1442هـ ، وهو ما يعني أن المملكة تعمل على قدم وساق في شتى المجالات، في آن واحد لتحقيق رؤية المملكة 2030م.

الفئات المستهدفة من تمويل الأعمال الحرة من البنك 2021م

وقد يتساءل كثيرًا المواطن السعودي عن التمويل الشخصي خلال دقائق من منصة سلفة بالمملكة، لقيام بتمويل أعمال حرة تساعده على تكاليف المعيشة، وهنا كان أبرز أهداف بنك التنمية الاجتماعية، هو العبور بالمواطن من تلك التساؤلات، وتيسير كافة الإجراءات له وتذليلها، لمساعدته دون الحاجة لتمويلات شخصية، وعن الفئات التي يستهدفها تمويل نفاذ، المقدم من بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة، نذكرهم بالترتيب التالي:

كافة العاطلين عن العمل وليس لهم راتب.

فئات الموظفين الذي يتراوح مرتبهم من 10 آلاف ريال سعودي وأقل من ذلك من مسار الخدمات التخصصية.

فئات الموظفين ذوي راتب 5 آلاف ريال سعودي وأقل وذلك عن مسار النقل الاشتراكي.

والفئة الغير مخدومة من منصات التمويل التقليدية.

شروط بنك التنمية الاجتماعية للحصول على تمويل نفاذ

وللحصول على التمويل بالمرحلة الثانية، من بنك التنمية، لابد من توافر عدة شروط كاملة ومحدة ومفصلة، نذكرها كالتالي:

أن يكون طالب أو طالبة التمويل سعودي الجنسية. ألا يقل عمر طالب التمويل عن 18عام، ولا يزيد عمره عن 60 عام، ويطبق ذلك على المقترض أو كفيله. ألا يكون طالب التمويل مدين لبنك التنمية الاجتماعية بالمملكة، بأي نوع من أنواع القروض. أن يكون طالب التمويل أتم سنة من تاريخ صدور أي تعامل قرضي مع البنك. أن يكون دخل طالب التمويل لا يزيد عن 14 ألف ريال سعودي، وفقًا لشروط البنك. أن يجتاز طالب التمويل الفحص الائتماني الخاص بشروط البنك. إظهار رخصة العمل الحر الذي ينوي طالب التمويل ممارسته. ألا تتجاوز مدة سداد القرض 40 شهرًا.

كيفية التقدم لطلب تمويل الأعمال الحرة من بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة

وعلى من يرغب في التقدم لطلب تمويل نفاذ، بالمرحة الثانية والحصول على القرض المراد لبدء عمله الحر، أو لتوسعة نشاطه الحر، تتبع الخطوات التالية:

فتح البوابة الإلكترونية لبنك التنمية الاجتماعية السعودي.

تقديم طلب التمويل عبر البوابة الإلكترونة للبنك.

يتم استقبال الطلب، مع التحقق من أهلية المستفيد بالمنتج.

القيام بطباعة المستندات والوثائق المطلوبة من النظام.

يتم تحديد موعد البريد.

ثم يتم إرسال الوثائق والمستندات عبر البريد.

وبعد إتمام كل تلك الخطوات السابق ذكرها، سوف يقوم البنك بصرف التمويل للمستفيد، بعد التحقق من صحة كافة بياناته وأهليته.