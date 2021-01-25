نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن منحة أرض برقم السجل المدني وزارة الشؤون البلدية والقروية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن منحة أرض برقم السجل المدني في المدن السعودية، من الخدمات التي توفرها وزارة الشؤون البلدية والقروية لصالح المواطنين في المملكة العربية السعودية، وخصوصًا أولئك الذين قاموا بعملية التقديم على الديوان الملكي للحصول على منحة الأراضي المجانية من خلاله، ويمكن استفسار عن منحة ارض من الديوان الملكي بالسعودية من خلال الإنترنت.

الاستعلام عن منحة أرض برقم السجل المدني

لجميع المواطنين السعوديين الذين قاموا بالتقديم للحصول على منحة الأراضي يمكنكم الآن الاستعلام والاستفسار عن القبول في تلك المنحة من خلال الخطوات التالية فقط:

ستقوم بالدخول إلى بوابة الخدمات الإلكترونية لبوابة بلدي الإلكترونية.

ومن بوابة بلدي ستقوم بإدخال رقم السجل المدني أو رقم الهوية الوطنية ورقم التحقق.

ستظهر لك تفاصيل منح الأراضي المجانية بمجرد النقر على تبويب الاستعلام عقب الانتهاء من إدخال البيانات الصحيحة.

وزارة الشؤون البلدية والقروية منحة ارض مجانية

ويمكن التواصل مع وزارة الشؤون البلدية والقروية في حالة الرغبة في الاستعلام عن منح أراضي الديوان الملكي أو في حالة التأكد من القبول وترغب في التعرف على المزيد، فيمكن الاتصال على رقم: 00966114569999، ودعت الوزارة إلى التواصل معها أيضًا من أجل مزيد من التفاصيل عن استلام الأراضي الممنوحة من الديوان الملكي من خلال البريد الإلكتروني للوزارة: [email protected]

نموذج طلب منحة أرض الديوان الملكي 1442

هناك الكثير من أنواع المنح السامية التي يقدمها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بالإضافة إلى أن هناك منح من الديوان الملكي وإعفاءات من القروض وغيرها من خدمات الدعم التي تُقدم جميعها من أجل تلبية احتياجات المواطنين، وتحقيق العدالة الاجتماعية فيما بينهم.

ويمكن إرسال معروض أو صيغة طلب مساعدة من الديوان الملكي تتضمن على التالي من أجل استلام قطعة أرض من الديوان الملكي:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة، ثم أما بعد:

أتقدم بخالص تقديري وامتناني بجهود معاليكم سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وأتقدم بطلب للحصول على منحة أرض مجانية (ثم يتم ذكر البيانات والحالة المادية، وكافة التفاصيل)، وفي النهاية لكم جزيل الشكر.

مع الحرص على ضرورة توفير كافة البيانات الشخصية وبيانات السكن والتواصل في إطار النموذج، حتى يكون من السهل الاستعلام عن منحة أرض برقم السجل المدني.