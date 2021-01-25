نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أوروبا تبحث نووي إيران وتوترات تركيا (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبدأ العالم مرحلة جديدة مع تنصيب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة، لكنها تسير ببعض المشاكل العالقة، على رأس تلك المشاكل نووي إيران وشغب تركيا، وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يبحثون في بروكسل تلك الملفات الشائكة.

تدعو أوروبا إيران إلى العودة للاتفاق النووي دون شروط، ودول الاتحاد تأمل أيضا عودة، الإدارة الأمريكية الجديدة للاتفاق، خاصة بعد تخلي طهران عن كثير من التزاماتها، وتأكيدها الاتجاه لتخصيب اليورانيوم بنسبة 20% ، وفقا لما أوردته قناة "مداد نيوز".

أما تركيا، فأعربت عن أملها في خفض التصعيد بشرق المتوسط، وهو الأمر ذاته الذي أبدته اليونان، العلاقات بين تركيا واليونان شهدت تصاعدا حادا في التوتر على خلفية التنقيب عن الغاز في شرق المتوسط، وتغول تركيا على حقوق اليونان وقبرص، لكن الهدوء النسبي عاد بين اليونان وتركيا مؤخرا بعد وساطة الناتو والاتحاد الأوروبي بجهود ألمانية.