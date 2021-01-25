نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الزكاة والدخل" تضبط أكثر من 600 مخالفة ضريبية في أسبوع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ضبطت الفرق الرقابية والميدانية بالهيئة العامة للزكاة والدخل 687 مخالفة لأحكام الأنظمة الضريبية في المملكة، وذلك خلال تنفيذها لـ 3,073 زيارة تفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية في مختلف مناطق ومدن المملكة خلال الأسبوع المنصرم.

وشملت الزيارات التفتيشية قطاعاتٍ تجارية عدة، من ضمنها: البيع بالتجزئة، والمطاعم، والتجارة العامة، حيث تنوعت المخالفات المضبوطة بين عدم وجود الرقم الضريبي

على الفاتورة، وتحصيل ضريبة من قبل منشأة غير مسجَّلة، وكذلك عدم الاحتفاظ بالمستندات والفواتير الضريبية.

وأوضحت الهيئة أن جزءاً كبيراً من المخالفات المضبوطة خلال الأسبوع الماضي كان بفضل بلاغات المستهلكين التي وردت إليها عبر قنوات التبليغ الرسمية، إذ تلقى قسم الرقابة والتفتيش بالهيئة 207 بلاغات في نفس الفترة.

وجددت دعوتها أصحاب المنشآت التجارية إلى الالتزام بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبتها 15%، مؤكدةً استمرار زياراتها التفتيشية للأسواق والمحلات التجارية للتأكد من التزام المكلفين بأحكام الأنظمة الضريبية في المملكة، داعية المستهلكين إلى التبليغ عن أي منشأة لم تطبق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، وذلك من خلال الموقع الرسمي للهيئة (gazt.gov.sa)، أو استخدام التطبيق الخاص بضريبة القيمة المضافة على الهواتف الذكية، حيث تقدم الهيئة مكافآتٍ تشجيعية للمبلغين عن المخالفات الضريبية بـ 2,5% من قيمة المخالفات والغرامات، وذلك بحد أقصى مليون ريال أو 1000 ريال كحد أدنى.