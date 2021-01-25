نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاوامر الملكية الجديدة اليوم عاجل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان يصدر عددًا من الأوامر الملكية 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاوامر الملكية الجديدة اليوم أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود يوم 11 جمادي الأخرة 1442 بعض الأوامر الملكية الكريمة، تناولت تلك الأوامر بعض التغيرات في الوزارة، كما تناولت الأوامر الكريمة تغيير بعض مناصب الوزراء في الوزارة، بالإضافة إلى إعفاء محافظ البنك المركزي وزير آخر بدلًا منه، في السطور التالية سنتناول تلك الأوامر بالتفاصيل.

ملخص ما ورد في الاوامر الملكية الجديدة اليوم

تناولت تلك الأوامر جعل وزارة (الإسكان) ووزارة (الشئون البلدية والقروية) وزارة واحدة، تسمى (وزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان).

حدد العاهل السعودي فترة ثلاث شهور من تاريخ اصدار الأوامر الملكية، لإكمال الخطوات اللازمة من أجل تنفيذ المرسوم الملكي الخاص بضم الوزارتين.

تضمنت الأوامر الكريمة أيضًا جعل ماجد بن عبد الله بن حمد الحقيل وزيرًا لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بدلًا من الدكتور فهد بن عبد الله بن عبد اللطيف المبارك.

قام الملك سلمان بن عبد العزيز بتعيين الدكتور فهد بن عبد الله بن عبد اللطيف المبارك محافظًا للبنك المركزي السعودي بدرجة وزير، بدلًا من الدكتور أحمد بن عبد الكريم الخليفي ضمن الاوامر الملكية الجديدة.

نص الإضافة الأولى

نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية ننص على ما يلي:

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ/ وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ، وأيضًا الاطلاع على الأمرين الملكيين رقم (أ / 138) بتاريخ 20 / 4 / 1440هـ، ورقم ( أ / 322 ) بتاريخ 11 / 6 / 1442هـ، أمرنا بما هو آت:

أولاً: يُعين معالي الأستاذ / ماجد بن عبد الله بن حمد الحقيل وزيراً للشؤون البلدية والقروية والإسكان.

ثانياً: يُبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

نص الإضافة الثانية الاوامر الملكية الجديدة اليوم

أولاً: يُعفى معالي الدكتور / فهد بن عبد الله بن عبد اللطيف المبارك وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء من منصبه.

ثانياً: يُبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

نص الإضافة الثالثة

أولاً: يُعفى معالي الدكتور / أحمد بن عبد الكريم الخليفي محافظ البنك المركزي السعودي من منصبه.

ثانياً: يُعين معالي الدكتور / فهد بن عبد الله بن عبد اللطيف المبارك محافظاً للبنك المركزي السعودي بمرتبة وزير.

ثالثاً: يُبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

نص الإضافة الرابعة

أولاً: يُعين معالي الدكتور / أحمد بن عبد الكريم الخليفي مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

ثانياً: يُبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

نص الإضافة الخامسة

أولاً: يُرقى اللواء / سليمان بن عبد العزيز بن إبراهيم اليحيى (مدير عام الجوازات) إلى رتبة فريق.

ثانياً: على سمو وزير الداخلية تنفيذ أمرنا هذا.

تناولنا في هذا المقال ملخص المرسوم السعودي الملكي وأيضًا الاوامر الملكية الجديدة اليوم الذي صدر بتاريخ 24 يناير 2021 ميلاديًا، والذي شمل بعض التغيرات الجديدة في الوزارة وبعض المناصب.