نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل مولود جديد بالأحوال المدنية للمقيمين عبر ابشر بالمملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة إضافة مولود جديد للمقيمين داخل المملكة العربية السعودية عبر بوابة ابشر للخدمات الإلكترونية, هناك الكثير من الأجانب والحاملين لجنسيات آخري غير الجنسية السعودية يرغبون في معرفة كيفية إضافة مولود جديد في المملكة العربية السعودية عن طريق بوابه أبشر, وعندما يرزق أحد من المقيمين بمولود جديد لابد من أن يقوم بإضافته في الأحوال والسجلات الحكومية السعودية, وهذا الإجراء في مصلحة الابن المولود جديد, وذلك حتي يستطيع ممارسة حياته والحصول علي حقوقه الطبيعية بالمملكة من رعاية صحية واجتماعية والخدمات الأخرى, لذا إليكم خطوات إضافة مولود جديد بالمملكة للمقيمين عبر بوابة ابشر. خطوات تسجيل مولود جديد للمقيمين عبر بوابة أبشر وفرت الحكومة السعودية خدمة إضافة مولود جديد للمقيمين بالمملكة عبر بوابة ابشر للخدمات الإلكترونية, وذلك كنوع من التسهيلات التي تقدمها الحكومة للمقيمين الأجانب لإضافة أطفالهم: الذهاب إلي صفحة ابشر للخدمات الإلكترونية. تسجيل الدخول علي الموقع الإلكتروني من خلال كتابه الرقم السري واسم المستخدم والرمز المرئي. الضغط على الخدمات الإلكترونية, ثم اختيار من القائمة المندثرة منها خيار خدمات عامة. ثم الضغط على الأحوال المدنية. بعد ذلك يتم اختيار تسجيل المواليد. سوف تظهر مجموعة من الشروط والأحكام لابد من الضغط علي أيقونة الموافقة عليها لاكتمال عملية التسجيل. بعدها تقوم بكتابة البيانات الخاصة بالطفل مثل الاسم وتاريخ الميلاد. من ثم يتم التأكد من المعلومات التي قمت بإدخالها في الموقع, ثم تقوم باختيار البريد السعودي للحصول من خلاله علي شهادة ميلاد الطفل. بالنهاية يتم الضغط علي إرسال الطلب. شروط إضافة مولود جديد للمقيمين في الأحوال المدنية يجب أن يقوم الأبوين باستخراج جواز سفر خاص بالطفل. توافر اصل الجوازات الخاصة بالأبوين. شهادة من المستشفى التي تمت بها عملية الولادة. صورتين للطفل بأبعاد 6×4. لابد أن يكون الطفل موجود بالمملكة عندما تتم عملية إضافته في الأحوال المدنية. يجب أن تكون الإقامة سارية المفعول للأبوين. يتم تغريم الأبوين في حالة عدم إضافة الطفل إلي الأحوال المدنية خلال ثلاث أشهر من تاريخ الولادة. من ضمن شروط إضافة مولود جديد في الأحوال المدنية, أنه يجب أن تكون الأم علي كفالة الأب.

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