نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء تسجيل تمويل نفاذ بنك التنمية الاجتماعية المرحلة الثانية والشروط في المقال التالي

عمر شويل - جدة أطلق بنك التنمية الاجتماعية تمويل نفاذ المرحلة الثانية لافتةً، إلى أنه يمكن التقديم والتسجيل وفق آلية وشروط مُحددة، ويعتبر تمويل نفاذ بنك التنمية الاجتماعية مناسب لأصحاب الأعمال الحرة، حيث أنه يوفر يعزز الفرص الحصول على التمويل لأصحاب الحرف والمهن والأعمال الحرة، وقد تم وضع شروط تمويل نفاذ حتى يحصل التمويل إلى المستحقين فقط.

تمويل نفاذ المرحلة الثانية

تمويل العمل الحر نفاذ في المرحلة الثانية يُخفف الكثير من الأعباء التي تقع على عاتق المواطنين وخصوصًا أولئك الذين لا يمتلكون فرصة الحصول على وظيفة في القطاع الحكومي على وجه الخصوص، واستمرارًا للجهود التي يبذلها بنك التنمية الاجتماعية مساندة المواطنين، وفي إطار القروض التي يقدمها، يُعلن من جديد عن بدء التقديم على المرحلة الثانية من تمويل نفاذ.

شروط تمويل نفاذ بنك التنمية الاجتماعية

تمويل العمر الحر أو قرض نفاذ يتم صرفه فقط للمستحقين وفق الآلية والشروط التالية:

أن يكون صاحب التمويل سعودي الجنسية، ولديه هوية وطنية سارية المدة.

ألا يكون عليه أقساط لقروض أخرى حصل عليها من بنك التنمية الاجتماعية، وأن يكون قرضه الأخير قد تم سداده قبل عام من الآن.

أن يكون سن صاحب التمويل الحر لا يقل عن 18 سنة، ولا يزيد عن 60 سنة.

ألا يزيد دخل صاحب التمويل عن أربعة عشر ألف ريال سعودي، وأن يكون لديه ضمانات كافية من أجل الموافقة على تمويل نفاذ العمل الحر.

أن يقوم بسداد قيمة التمويل في مدة أقصاها أربعين شهر.

أن يختار نوع النشاط الذي سيعمل فيه، وأن يقدم كل ما يثبت صحة بياناته.

فحص الأهلية تمويل نفاذ

آلية تقديم بنك التنمية الاجتماعية تمويل نفاذ العمل الحر

وعلى من يرغب في التقديم أن يبادر بالتسجيل في بنك التنمية الاجتماعية، قرض نفاذ العمل الحر بعد الاطلاع على الشروط، ثم بعد ذلك سيُحدد البنك لصاحب التمويل موعدًا لتسليم الأوراق والمستندات، من أجل سحب التمويل، وعندئذ وعقب البت في صحة الأوراق المقدمة والبيانات، سيتم صرف القرض.

وعقب صرف تمويل نفاذ المرحلة الثانية يمكن إتمام الأعمال، واستكمال المشروعات الحرة لصاحب التمويل.