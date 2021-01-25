نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط التسجيل في برنامج تكافل للطلاب والطالبات 1442و موعد نزول تكافل المدارس وقيمته في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط التسجيل في برنامج تكافل للطلاب والطالبات 1442، حيث يعد برنامج تكافل للطلاب هو أحد أبرز الأسئلة التي تشهدها محركات البحث بصورة يومية من قبل طلبة وطالبات المملكة العربية السعودية، حيث يرغب الكثير من الطلاب المشمولين ضمن برنامج تكافل الخيري في معرفة موعد صرف برنامج تافل للطلاب والطالبات 1442، ويعد برنامج تكافل من أهم البرامج التي تقدم المشاريع المختلفة والميسرة للطلاب وقد وصل عدد المستفيدين لحوالي نصف مليون طالب على بمختلف أنحاء ومدن المملكة، والتي يتمكنوا من خلاله بالحصول على إحدى خدمات ومشاريع البرنامج سواء من خلال الدعم المادي أو العيني أو التعليمي.

شروط التسجيل في برنامج تكافل للطلاب والطالبات

حدد المسؤولين بالبرنامج طريقة الاستعلام عن برنامج تكافل للطلاب والطالبات وذلك عن طريق الاتصال على الرقم الموحد 920033951 لاستقبال جميع الاستفسارات والمقترحات، وتستقبل الاستفسارات على مدار الأسبوع من الأحد إلى الخميس من الساعة السابعة صباحًا وحتى التاسعة مساءًا، ويمكن من خلاله التعرف على موعد نزول تكافل المدارس للطلاب والطالبات 1442 وكانت مؤسسة تكافل قد صرحت من قبل عن عدد من الشروط الواجب توافرها لتسجيل الطلاب في برنامج تكافل والتي جاءت كالتالي:

أن يكون الطالب سعودي الجنسية.

وجودة خدمة التكافل في المدرسة التابع لها الطالب حتى يتمكن من الاستفادة والحصول على الدعم.

ضرورة تحديث بيانات الطالب وإعادة تسجيله في برنامج تكافل كل عام.

يستثنى طلاب الصف الثالث الثانوي وطلاب محو الأمية.

طريقة التسجيل في برنامج تكافل للطلاب

أوضحت المؤسسة طريقة التسجيل في برنامج تكافل للطلاب للعام الحالي 1442 والتي تتم بصورة إلكترونية ميسرة من خلال موقعها الرسمي على شبة الانترنت، حيث يتم صرف الدعم مع بداية الفصل الدراسي من كل عام دراسي، ويتم صرف الدعم بصورة مبلغ مالي أو وجبة غذائية وكذلك برنامج كسوتي وعدد من البرامج الأخرى، ويتم التسجيل والاستفادة عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلى رابط مؤسسة تكافل الخيرية https://stud.takaful.org.sa/

الضغط على كلمة بوابة الطلاب.

سيقوم الموقع بالانتقال إلى صفحة تسجيل الطلاب في المؤسسة.

كتابة اسم المستخدم وكلمة السر.

الضغط على كلمة دخول.

إدخال وكتابة البيانات المطلوبة والتي تتمثل في رقم الهوية والاسم والجنس ورقم هاتف ولي الأمر.

ثم يتم كتابة اسم مستخدم جديد وتحديد كلمة مرور وتأكيدها وكتابة بريد إلكتروني.

بعد التأكد من صحة البيانات يتم الضغط على كلمة حفظ.

قيمة دعم الطلاب والطالبات في برنامج تكافل 1442

كما حددت مؤسسة تكافل الخيرية قيمة دعم الطلاب والطالبات في برنامج تكافل 1442 حيث خصصت المؤسسة مبلغ يقدر بـ 130 مليون ريال سعودي يتم صرفه بصورة سنوية، ويستفيد منه أكثر من 260 ألف طالب وطالبة بمختلف أنحاء المملكة، وبذلك فقد يصل قيمة الدعم 800 ريال أو 500 ريال للطالب الواحد مع بداية كل فصل دراسي جديد، وتختلف قيمة الدعم حسب المرحلة الدراسية التابع لها الطالب المستفيد من الدعم.