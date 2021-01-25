عروض اسعار شانجان CS85 ليمتد موديل 2021 تقسيط بدون مقدم

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عمر شويل - جدة شهدت عروض اسعار شانجان CS85 ليمتد موديل 2021 حالة من الانتعاش مع إعلان وكيل شانجان في السعودية عن تخفيضات في سعر شانجان CS85 ليمتد لفترة محدودة مع ضمان ممتد لما بعد ضمان الوكيل ما يجعل هذه السيارة واحدة من السيارات الصينية ذات القدرات الجيدة والكفاءة العالية وإن كانت لا ترقى بطبيعة الحال لإمكانيات وقدرات شانجان CS95 خاصة فئة الدفع الرباعي منها، خاصة وأن هذه السيارة تأتي مع محرك بسعة 2 لتر مع نظام الدفع الأمامي ما يجعلها سيارة قوية بشكل يعتمد عليه في المسافات الطويلة والطرق الوعرة وحتى على أنماط الأرض المختلفة الرياضي أو الاقتصادي أو القيادة على الثلوج.

مواصفات شانجان CS85 موديل 2021

بمحركها ذي سعة 2 لتر تيربو GDI الذي تبلغ قوته الحصانية 233 حصانًا قادر على توليد عزم دوران أقصى قدره 360 نيوتن / متر تأتي شانجان سي اس 85 ليمتيد مع ناقل حركة اوتوماتيك 8 سرعات، ونظام تحذير للاصطدام من الأمام وكذلك نظام تحذير عن الخروج عن المسار، إضافة إلى نظام APA 4.0 الذي يساعد على الاصطفاف الذاتي للسيارة وكذلك إمكانية التشغيل عن بعد مع مقاعد جلد وثيرة ومساحات تخزين واسعة داخل الأبواب أو في الخلف كما تأتي مع فتحة سقف – بانوراما لتضفي مزيدا من الروعة على تجربة القيادة الفريدة.

عروض اسعار شانجان CS85 ليمتد موديل 2021

يبدأ سعر أول فئة من شانجان CS85 عند 98 ألف ريال بدون ضريبة القيمة المضافة أما بعد اضافة الضريبة المضافة يصل السعر إلى 112 ألف ريال أما الفئة الأعلى فيصل سعرها إلى 100 ألف ريال غير شامل الضريبة المضافة في حين يصل سعر شانجان cs85 ليمتيد شامل الضريبة المضافة إلى 115 ألف ريال تقريبًا.

وهذا السعر هو السعر النقدي عند الشراء من الوكيل لكن قد يحدث في بعض الحالات وجود ارتفاع أو تفاوت في الأسعار وهذا يجعل من عملية البحث عن أفضل عروض تقسيط شانجان cs85 أمر في غاية الأهمية خاصة مع استمرار الوكيل في استيراد العديد من موديلات شانجان المختلفة لتلبية الطلب المحلي.

عروض شانجان CS85 ليمتد موديل 2021