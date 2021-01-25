نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف علي هونر honor v40 5g سعره ومواصفاته بالصور ودعمه خدمات جوجل في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت شركه هونر عن إطلاقها هونر honor v40 5g الجديد بالخارج رسميا وخاصه في الصين والتي أعلنت عنه عبر صفحتها علي مواقع التواصل الاجتماعي، كما أعلنت أيضا شركه هونر عن مواصفات وسعر الهاتف بالخارج والي سوف نقوم بشرحها لكم من خلال المقالة الأتية، حيث عملت أيضا شركه هونر علي أن يكون هاتف هونر honor v40 5g الجديد داعم لشبكات اتصال حتي الجيل الخامس.

هونر honor v40 5g

أعلنت شركه هونر عن مواصفات هاتف هونر honor v40 5g الجديد والذي يعتبر أول هاتف تم أنتاجه ليدعم خدمات جوجل وذلك بعد انفصال شركه هونر عن شركه هواوي وبذلك تكون هواتف شركه هونر داعمه لخدمات جوجل ولكن النسخة المصدرة الآن في الصين لم يتم التأكد منها لان الصين لا يوجد بها خدمات جوجل ولكن بالتأكيد سيكون الإصدارات جميعها تدعم لخدمات جوجل، هونر honor v40 5g الجديد تم تدعيمه بعده مميزات ومواصفات سوف نقوم بشرحها من خلال الأتي.

مواصفات هونر honor v40 5g

أعلنت شركه هونر عن مواصفات هاتفها الجديد هونر honor v40 5g والتي تتلخص في النقاط الأتية:

أبعاد الهاتف 163.1×74.3×8 ملي مع وزن 189 جرام.

الهاتف مصنوع من فريم ألومنيوم وزجاج من الأمام والخلف.

الهاتف يدعم تركيب شريحتين اتصال من نوع نانو.

الهاتف يدعم شاشه من نوع amoled بحجم 6.72 بوصه وتأتي بدقه 1236×2676 بكسل وجوده fhd وتدعم كثافه بكسلات تصل 440 بكسل وتتميز بأبعاد عرض 19.5:9 والكاميرا الأمامية مزدوجه في اعلي اليسار.

معالج الهاتف من نوع media tc dimenisty 1000 ثماني النواة ومعالج رسومي اخر من نوع mali-g77 mc9.

مساحه تخزين الهاتف تتوافر بنسختين:

نسخه 128 جيجا و 8 جيجا رام. نسخه 256 جيجا و 8 جيجا رام.

الكاميرا الخلفية للهاتف تأتي ثلاثيه تتميز الأولي بدقه 50 ميجا بكسل والثانية بدقه 8 ميجا بكسل والثالثة بدقه 2 ميجا بكسل بالإضافة إلي فلاش ليد.

الكاميرا الأمامية للهاتف تتميز بانها مزدوجه الأولي فيها تتميز بدقه 16 ميجا بكسل والثانية مستشعر color spectrum.

سماعات خارجيه استريو.

الهاتف يدعم بصمه اصبع في اسفل الشاشة وبصمه وجه.

بطاريه الهاتف تأتي بحجم 4000 ملي أمبير وشاحن قوي بقوه 66 وآت وشحن لاسلكي بقوه 50 وآت.

ألوان الهاتف الذهبي والفضي والأسود.

سعر هونر honor v40 5g

أعلنت شركه هونر عن سعر هاتف هونر honor v40 5g الجديد بالخارج للنسختين وهما: