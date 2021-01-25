نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في منصة تمكين الضمان الاجتماعي والمستندات المطلوبة للحصول على عمل في المقال التالي

عمر شويل - جدة فرصة أمام المستفيدين من الضمان في المملكة العربية السعودية، للحصول على تدريب ووظيفة مناسبة، وذلك بعد التسجيل في منصة تمكين الضمان الاجتماعي 1442هـ، وهي عبارة عن مبادرة أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لدمج مستفيدي الضمان بسوق العمل، وليتمكنوا من تحقيق ذاتهم، ولا يعتمدون فقط على الدعم المادي من الحكومة، فيما يأتي ذلك عن طريق تنسيق بين الوزارة والشركات المختلفة التي لديها فرص عمل متاحة بالفعل وتحتاج إلى موظفين متدرّبين لشغلها، كما تهدف هذه المبادرة إلى نشر ثقافة العمل وزيادة الوعي وأهمية الاعتماد على الذات، وتعريف المستفيدين بالممكنات المتاحة، وفي الوقت نفسه معالجة التحديات التي تواجههم.

التسجيل في منصة تمكين الضمان الاجتماعي 1442

لكي نعرف طريقة التسجيل في بوابة تمكين لتوظيف الأفراد المستفيدين من الضمان الاجتماعي، لإيجاد فرص عمل مناسبة لهم، يلزم علينا إجراء الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع tamkeen الإلكتروني. نختار التسجيل في المبادرة. ندخل الاسم ورقم الهوية. نكتب تاريخ الميلاد بالتقويم الهجري والميلادي. إدخال المعلومات الشخصية المطلوبة. رفع الأوراق والمستندات المطلوبة. النقر على زر “التسجيل”، ثم النقر على زر “التسجيل في العمل”. نختار العمل المناسب للتخصص الدراسي، وننقر على “التسجيل”.

شروط الاستفادة من منصة tamkeen

يوجد عدد من الشروط التي يجب أن يستوفيها المتقدمون إلى التسجيل في مبادرة تمكين، وذلك على النحو الآتي:

يجب أن يكون عمر المستفيد لا يقل عن 18 سنة ولا يزيد على 59 سنة. يجب أن يكون لدى المستفيد رخصة تجارية. أن يكون المستفيد قادرًا على العمل بالفعل. يمكن صرف الدعم من المساعدة المقطوعة أو معاش الضمان الاجتماعي. إمكانية الاستفادة من معاش الضمان الاجتماعي لمدة لا تقل عن 6 أشهر من بداية الالتحاق بأحد الوظائف.

الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل في مبادرة تمكين

فيما يتطلب من الراغبين في الاستفادة من منصة tamkeen بعض الأوراق والمستندات المهمة، وذلك على النحو التالي: