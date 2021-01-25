نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي جديد لبنك الراجحي رابط وشروط القرض الشخصي alrajhibank.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل شخصي جديد يتم البحث من الكثيرين من المواطنون السعوديون والمقيمين في أراضي المملكة العربية السعودية عن تمويل يناسبهم بشروط سهلة وميسرة تساعدهم على تحمل أعباء الحياة، وهناك أشخاص ميزانيتهم الشهرية لا تسمح بأن يقوم ببعض الأمور والتي تحتاج إلى مال أكثر من مدخولهم الشهري أو أنهم لا يستطيعون فعلها بسبب أنه يوجد أشياء أخرى أهم، وفي هذا المقال نستعرض لكم تمويل شخصي 30 دقيقة فقط وسنقدم لكم أيضا المميزات وطريقة التقديم وكيفية الاستفسار عن هذا التمويل وعدة معلومات أخرى، كما أن هذا التمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويقدم بنك الراجحي عدة تمويلات يمكنكم الإطلاع عليها من خلال الموقع الرسمي الذي سنوفره في هذا المقال.

تمويل شخصي جديد ميزات القرض الشخصي المقدم من مصرف الراجحي

متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ويناسب أي شخص

فترة سداد التمويل مرنة جدا ويمكنك الحصول على التمويل الشخصي فترة استحقاقه تمددت إلى أن تصل 60 شهرا، أو وما يعادل 5 سنوات

يوفر تمويل الشخصي الحماية الكافية من تقلب الأسعار عند الاستفادة منه وخاصة في تجارة السلع.

كيفية تقديم الطلب للحصول على تمويل شخصي بنك الراجحي

هناك بضع من الخطوات يجب على المتقدم أن يفعلها ليحصل على التمويل الشخصي وهذه الخطوات تأتي على الشكل الآتي:

أولا يمكنك زيارة أحد الفروع الخاصة بـ بنك الراجحي أو بإمكانك التقديم على الموقع الرسمي لـ بنك الراجحي تدخل إلى التمويل ثم اضغط على تقديم الطلب تظهر لك صفحة مكتوب فيها المعلومات الشخصية بعد أن تكتب جميع المعلومات اضغط على كلمة إرسال.

حاسبة التمويل الشخصي الوطني من مصرف الراجحي

يمكن الدخول إلى حاسبة القرض الشخصي الراجحي وحساب المقدار الذي يمكن التحصل عليه من التمويل، وبعد الضغط على الرابط سيتم تحويلك إلى حاسبة التمويل وسيطلب منك:

تحديد الجنسية في الخيار الأول إن كنت وافد أو مواطن

وفي الخيار الثاني سيطلب منك القطاع الوظيفي، ويوجد خيارين في الأول حكومي أو شبه حكومي والثاني خاص نختار القطاع الوظيفي

ومن ثم ننزل إلى الأسفل إلى القطاع الفرعي ونقوم بتحديده أيضا

ثم بعد ذلك ندخل إلى فراق الراتب الشهري ونكتب رواتبنا الشهرية التي نتقاضاه من وظيفتنا

نكتب القسط الشهري الحالي بالريال السعودي

وبعد الانتهاء من هذه الخانات يمكن الضغط على مربع الحساب لتتم عملية حساب التمويل المقدرة لك.

كيف اقدم للحصول على التمويل من مصرف الراجحي الوطني

يمكن العبور إلى رابط مصرف الراجحي وإدخال البيانات الشخصية من ضمنها الاسم والجنس الجنسية والعمر ورقم البطاقة الشخصية أو رقم الإقامة للوافد

وإدخال البيانات الشخصية من ضمنها الاسم والجنس الجنسية والعمر ورقم البطاقة الشخصية أو رقم الإقامة للوافد وتحديد خيار هل لديك حساب أم لا

ومن بعد ذلك نقوم بالانتقال إلى معلومات العميل المالية ونحدد هل لدينا راتب محول أم لا في بنك الراجحي

بعد ذلك نختار الراتب الشهري من 0 إلى 3,000 ريال وحتى خيار 80.000 ريال

بعدها نختار القطاع ما هو ومن ثم ينتقل إلى معلومات الاتصال

يطلب مني معلومات الاتصال منها رقم الهاتف والبريد والمنطقة والوقت المناسب للتواصل مع العميل من أجل الاتفاق والاستفسار عن التمويل الوطني

وبذلك يمكنك التقديم على التمويل الوطني وانتظار القبول من إدارة البنك

وانتظار القبول من إدارة البنك ويمكن أيضا التقديم على التمويل من أحد مراكز الراجحي، وتستطيع أن تقوم بطلب التمويل من أحد الموظفين الموجودين في الفرع أو التواصل مع البنك من خلال الأرقام التي قمنا بإدراجها في الفقرة السابقة.

كيف يمكنني الاتصال بخدمة العملاء والاستفسار بخصوص خدمات بنك الراجحي

خصص بنك الراجحي طريقتين للتواصل معه والاستفسار عن أي تمويل أو سؤال يخطر في بالك، الأول طريقة هي زيادة أحد فروعه والثاني الاتصال بخدمة العملاء، وهناك رقمين الأول للعملاء الحاليين وهو رقم +344-003-920-966، أما للعملاء الجدد 1222- 124- 800، وإذا كان هناك أي سؤال أو استفسار بخصوص تمويل شخصي وطني من الراجحي، تفضلوا واتركوه في الأسفل في التعليقات، وسنجيب عنه في أقرب زمان ممكنة.