حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الثلاثاء في المملكة

بلادي – الرياض : أعلن المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس في المملكة ليوم غدٍ (الثلاثاء). وتوقّع المركز طقساً مستقراً بوجه عام على معظم مناطق المملكة، وسماء غائمة جزئياً على أجزاء من جنوب غرب وغرب وشمال المملكة. كما يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية. ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 31 درجة مئوية في مكة المكرمة، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 1 درجة مئوية في عرعر والقريات.

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