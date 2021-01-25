بلادي – الرياض :
صحح مدير الصحة العامة في مجلس الصحة الخليجي، الدكتور أحمد العمار، بعض المعلومات الخاطئة بشأن شلل العصب السابع، والمعروف باسم “أبو الوجيه”.
وأوضح أن البرد ليس المسبب لشلل العصب السابع، كما أكد أن هذا النوع من المشكلات الصحية لا ينتج أيضًا عن التعرض لدرجات حرارة متفاوتة بشكل مباشر، وذلك على عكس الشائع لدى العامة وبعض الممارسين الصحيين.
وأبان العمار أن الإصابة بهذا النوع من الشلل تنتج عن فيروس، وتستمر لفترة من أسبوع إلى 14 يومًا، مشددًا على ضرورة البدء في الحصول على العلاج لهذه الحالة بشكل مبكر من المستشفيات، كون ذلك يسهم في تخفيف أعراضه والشفاء السريع من المرض.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مختص يوضح علاقة البرد بـ “أبو الوجيه”.. وهذا ما يجب على المصابين فعله على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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