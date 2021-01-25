وفاة الأميرة طرفة بنت سعود بن عبدالعزيز

بلادي – الرياض : نعى الحساب الرسمي لمؤسسة الملك سعود، الأميرة طرفة بنت سعود بن عبدالعزيز. تغمدها الله بواسع رحمته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون. وقدم الحساب العزاء لابنها الأمير سعود بن فيصل بن تركي بن عبدالله بن جلوي وأبنائه، ولأبناء وبنات الملك سعود.

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