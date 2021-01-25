“الضمان الصحي” يصدر تعميماً لشركات التأمين ومقدمي خدمات الرعاية الصحية

بلادي – الرياض :
أصدر مجلس الضمان الصحي التعاوني، اليوم الاثنين، تعميمًا لجميع شركات التأمين الصحي ومقدمي خدمات الرعاية الصحية.
وتضمّن التعميم إشعارًا بتمديد مبادرة تغطية وثيقة الضمان الصحي لخدمة الطب الإيصالي، وذلك حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري.
يأتي ذلك امتدادًا للجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.
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