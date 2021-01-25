الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز يتلقى لقاح كورونا بمركز اللقاحات في الرياض

بلادي – الرياض :

تلقى مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد19).

أظهر ذلك مقطع فيديو نشرته “العربية” لتلقي الأمير التطعيم بالحقن، اليوم الاثنين، في أحد مراكز اللقاح التي أعدتها وزارة الصحة بالرياض للراغبين في تلقي اللقاح.

يُذكر أن عددا كبيرا من المسؤولين تلقوا لقاح كورونا، بجرعتيه، ضمن خطة وزارة الصحة لتطعيم المواطنين والمقيمين.