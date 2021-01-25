نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض آهل بالتقسيط الميسر بدون فوائد أو رسوم ومبالغ تمويلية كبيرة من بنك التنمية الاجتماعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرض آهل بالتقسيط الميسر وبدون فوائد أو رسوم من أهم القروض التي يقدمها بنك التنمية الاجتماعية للأفراد داخل المملكة العربية السعودية سواء كانوا من العاملين في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص كما يتيح البنك للمطلقة والمهجورة والأرملة فرصة الاستفادة من منتج آهل كما يمكن للمتقاعد التقديم على طلب قرض آهل من خلال خطوات سهلة وميسرة ومتطلبات بسيطة لتنفيذ طلب المنتج وبرسوم مجانية، ويأتي بنك التنمية الاجتماعية من أهم البنوك في المملكة وذلك نظراََ لما يقدمه البنك من حلول تمويلية تلبي كافة احتياجات ومتطلبات الأفراد من كافة الشرائح الاقتصادية كما يوفر بنك التنمية الاجتماعية منتجات تمويلية تناسب المنشأت الصغيرة والمتوسطة وأصحاب العمل الحر ومن خلال موقع ثقفنى سوف نوضح لك عزيزي القارئ أهم مميزات منتج آهل المقدم من بنك التنمية الأجتماعية داخل المملكة العربية السعودية كما سوف نوضح لك عزيزي القارئ الشروط الواجب توفرها في المتقدمين للاستفادة من قرض آهل بدون فوائد أو رسوم وبالتقسيط الميسر لجميع العملاء بالإضافة إلى الأوراق والمستندات المطلوبة لاستكمال طلب تمويل آهل.

قرض آهل بالتقسيط الميسر وبدون فوائد أو رسوم من بنك التنمية الاجتماعية

يقدم بنك التنمية الاجتماعية قرض آهل بالتقسيط الميسر وبدون فوائد أو رسوم إدارية وذلك للأفراد الذين قد سبق حصولهم على أحد منتجات التمويل الاجتماعي المتاح لدي البنك مثل قرض الأسرة وقرض الزواج وقرض الترميم وقرض كنف، كما يوفر البنك منتج آهل بمبالغ مالية كبيرة وخيارات للسداد ميسرة وذلك بهدف مساعدة العملاء في تلبية جميع إحتياجاتهم ومتطلباتهم المالية،ومن خلال موقع ثقفنى سوف نوضح لك عزيزي القارئ أهم المزايا التي يمكن أن تحصل عليها عند طلب تمويل آهل المتاح لدي البنك بالتقسيط الميسر وبدون فوائد أو رسوم.

قرض شخصي مصمم بصيغة متوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية. فترات سداد مرنه وأقساط ميسرة حتى 5 سنوات. يتميز منتج آهل المتاح لدي بنك التنمية الاجتماعية أنه بدون فوائد وبدون رسوم. يمكن أن تصل قيمة مبلغ التمويل حتى 60 ألف ريال سعودي. يوفر بنك التنمية الاجتماعية تمويل آهل للرجال والنساء وللعاملين في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص والمطلقة والمهجورة والأرملة. يمكن للمتقاعد الاستفادة من قرض آهل.

شروط الاستفادة من قرض آهل المقدم من بنك التنمية الاجتماعية

يشترط أن يكون الشخص المتقدم سعودي الجنسية وذلك للاستفادة من القرض. الراتب الشهري الأساسي للمتقدم يجب ألا يزيد عن 10 الآف ريال سعودي. يجب ألا يقل عمر المتقدم بطلب منتج آهل عن 18 سنة ولا يزيد عن 65 سنة عند طلب القرض. إذا كان المتقدم من المتقاعدين فيشترط ألا يزيد عمره عن 70 سنة. يشترط أن يكون مضى عام كامل على إغلاق التمويل السابق للعميل من بنك التنمية الاجتماعية. لا يشترط وجود كفيل أو ضامن إذا كان المتقدم من العاملين في القطاع الحكومي.

كيفية التقديم على قرض آهل والأوراق المطلوبة

يمكن للأفراد الراغبين في طلب قرض آهل وممن تنطبق عليهم الشروط التي حددها البنك التقديم على طلب القرض من خلال زيارة فرع البنك وتقديم كافة المستندات والأوراق المطلوبة أو عن طريق الاتصال على الرقم 920008002 كما يمكن الاطلاع على المزيد من المنتجات التمويلية المتاحة لدي البنك من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لبنك التنمية الاجتماعية ، وسوف نوضح لك عزيزي القارئ الأوراق والمستندات المطلوبة لاستكمال طلب الحصول على منتج آهل بدون فوائد أو رسوم.