نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن نقل كفالة وافد برقم الاقامة 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن نقل كفالة وافد برقم الإقامة تعتبر من الخدمات المهمة التي تقدمها وزارة العمل بالمملكة العربية السعودية للوافدين والمقيمين بالأراضي السعودية ويمكنك الاستعلام إلكترونياً عبر الإنترنت بشكل سهل وسريع جداً، وذلك لتوفير الوقت والجهد ومعرفة ما يرغبون الوافدين دون اللجوء للنزول من المنزل والتوجه الي المقرات الحكومية والتعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد، ذلك الوباء المنتشر في هذه الأيام.

وفرت وزارة العمل رابط للاستعلام ليمكن الوافدين بالمملكة من الحصول علي خدمة نقل كفالة وافد برقم الإقامة عبر الإنترنت، وذلك للحد من عدد الإصابات وتمكنهم أيضاً من استخدام رابط الاستفسار بشكل سريع وسهل جداً، وللتعرف علي شروط نقل الكفالة بموافقة أو بدون موافقة الكفيل، وذلك عن طريق الدخول علي صفحة الاستعلام عن نقل كفالة وافد.

الاستعلام عن نقل كفالة وافد من خلال رقم الإقامة

الدخول علي موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية.

قم بتسجيل الدخول عن طريق كتابة البيانات والرقم السري.

اختيار خدمة الاستعلام عن نقل كفالة عامل وافد.

ملئ جميع البيانات التي تخص العامل والمقيم بطريقة صحيحة.

الضغط علي أيقونة البحث.

قم بالموافقة أو الرفض علي البيانات التي تظهر لنقل الكفيل والشروط التي تمكن الفرد من نقل الكفالة.

شروط نقل كفالة وافد بموافقة الكفيل

من أهم الشروط موافقة الكفيل الحالي والكفيل الجديد علي نقل هذه الكفالة، وموافقة العامل نفسه أيضاً. حصول العامل علي موافقة مكتب العمل. قضاء فترة لا تقل عن 12 شهراً كحد أدني مع الكفيل الأول. لابد أن يكون الكفيل الجديد حسن السيرة ولا يكون عليه أي نوع من المخالفات الخاصة بقانون العمل، مثل تأخير دفع أجوز العمال.

شروط نقل كفالة وافد بودن موافقة

أهم الشروط التي تمكن الوافد من نقل الإقامة برقم الهوية بون موافقة وهي:

لم يتم دفع الراتب للعامل فترة تصل الي 90 يوم من قبل صاحب العمل. تم تعطيل صاحب العمل عن تجديد الأوراق الخاصة بالإقامة، وذلك فترة تتعدي شهراً كاملاً بعد انتهاء الإقامة يحق للعامل نقل الإقامة دون موافقة الكفيل. يحق للعامل أن ينقل إقامته بعد تصنيف صاحب العمل داخل النطاقات، أي أن صاحب العمل يكون في النطاق الأحمر. الإثبات بالبلاغ أنه تم تغييب العامل بالإكراه عن العمل الخاص به.

رابط الاستعلام عن نقل كفالة وافد برقم الإقامة

الأفراد الذين يريدون الاستعلام عن نقل كفالة وافد برقم الإقامة كل ما عليهم هو أن يسجلوا الدخول علي الموقع الرسمي للتنمية الاجتماعية وزارة الموارد البشرية.

نقل كفالة وافد من مكتب العمل