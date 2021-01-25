نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تفعيل حساب أبشر أفراد عبر الجوال والبنك وجهاز الخدمة الذاتية و فروع مكاتب ابشر في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تفعيل حساب الفرد في منصة أبشر الإلكترونية، أحد أهم الأولويات التي تشغل بال المواطن خاصةً أن منصة ابشر ترتبط بكافة القطاعات الحكومية في المملكة حيث أصبحت منصة ابشر هي بوابة إلكترونية تضم جميع الخدمات التي يحتاج إليها الفرد في شئون الحياة اليومية ولابد من تفعيل حساب الفرد حتي يتمكن من مسايرة الحياة الإلكترونية الجديدة للمملكة.

فساعدت منصة ابشر للمواطن والمغترب والوافد حيث تشارك ابشر المواطن في التعديل المهني للمواطن وفي نظام ساهر للمرور ونظام الوظائف مثل وظائف آمن المنشآت وتفعيل الهوية الرقمية ونظام هويتك بجوالك وهناك أيضأ عبر ابشر توظيف الوظائف العسكرية للمرأة داخل المجتمع السعودي وأيضاً تساعد الوافد علي استقدام للزوجة والأطفال ودفع تجديد الإقامة ومعرفة غرامة التأخير أي أن نظام أبشر الإلكتروني نظام مترابط يهدف لنقلة نوعية للمملكة بحلول عام 2030 سيقضي تماما علي النظام الورقي وسيصبح تدير كل شئ عبر جوالك.

كيفية تفعيل حساب الفرد في أبشر عن طريق الجوال

خطوات تفعيل حساب ابشر عن طريق الجوال تتم تلك العملية عن طريق اتباع الخطوات التالية:

رقم تفعيل حساب ابشر هو 920003344.

يقوم المواطن بالاتصال على الرقم الخاص بخدمة ابشر.

يجيب موظف خدمة عملاء ابشر ويطلب منك الرقم السي ورقم العميل في ابشر.

تقوم بالضغط على رفم5 بالجوال واختيار خدمات ابشر.

الضغط على رقم 4 بالجوال لتأكيد خدمة ابشر.

سيطلب منك معلومات خاصة بحساب ابشر أفراد ليقوم بعملية التفعيل.

كيفية تفعيل حساب ابشر من خلال مكاتب أبشر

طريقة تفعيل أبشر عبر مكاتب أبشر بأسهل طريقة ممكنة وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلي منصة أبشر إلكترونية.

الضغط اسفل الصفحة على خيار “مراكز التسجيل والتفعيل”.

اختيار أيفونه “موظفو مكاتب التفعيل”.

الضغط على خيار “مواقع موظفي الجوازات والأحوال”.

الضغط على خيار المنطقة التي سيتم تفعيل ابشر فيها.

فتح تبويب به جدول يحتوى على أماكن مكاتب موظفي تفعيل ابشر.

اختيار اقرب مكتب للمواطن والذهاب ألية لإتمام عملية تفعيل حساب ابشر.

كيفية تفعيل أبشر من خلال أجهزة الخدمة الذاتية

يستطيع المواطن تفعيل حساب ابشر عن طريق أجهزة الخدمة الذاتية وذلك عن طريق اتباع الشرح التالى:

تسجيل الدخول إلى منصة ابشر إلكترونية.

النقر على خيار التفعيل من خلال أجهزة الخدمة الذاتية.

اختيار موقع الشخص لتحديد اقرب جهاز ابشر في منطقته.

الوصول إلي الجهاز الأقرب في منطقته.

الوقوف أمام جهاز ابشر ووضع اصبع الإبهام في موضع البصمة.

اختيار الموافقة على الشروط الخاصة بالجهاز.

يطلب منك الجهاز إدخال رقم الجوال والرمز الذي تم أرسالة للجوال.

ستصلك رسالة على الجوال بإتمام عملية تفعيل رقم الجوال.

العودة إلي منصة ابشر مرة ثانية والقيام بعملية تسجيل الدخول بسحاب الفرد.

إدخال رمز التوثيق الذي تم أرسالة على جوالك.

في النهاية إتمام عملية تفعيل حساب ابشر عبر جهاز الخدمة الذاتية.

كيفية تفعيل حساب أبشر عبر البنك

يستطيع الفرد بخطوات بسيطة أن يقوم بتفعيل حساب ابشر أفراد عن طريق البنك وذلك بإتباع الشرح التالي: