نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض العمل الحر “تمويل نفاذ” من بنك التنمية الاجتماعية.. الشروط والتقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرض العمل الحر من بنك التنمية الاجتماعية 2021، تمويل نفاذ هي احدي المنتجات التمويلية التي يقدمها بنك التنمية بالمملكة العربية السعودية، فهو منتج تمويلي يتم توجيهه الي عدد من المواطنين القادرين على العمل ولكن لم تتيح لهم الفرصة لإيجاد عمل وظيفي مناسب، كما يتم منح قرض العمل الحر لجميع الأفراد الراغبين في زيادة الدخل الشهري الخاص بهم، بالاضافة الي إمكانية استفادة أصحاب الحرف والمهارات المتخصصة والحصول علي قرض العمل الحر بسهولة من أي فرع من فروع بنك التنمية، ويتم توفير قرض نفاذ بأبسط الشروط الميسرة التي تمكّنهم من أداء وتنفيذ الأعمال الحرة وزيادة دخلهم الشخصي، وسوف نوضح لكم شروط قرض العمل الحر من بنك التنمية الاجتماعية 2021.

أهداف قرض العمل الحر “تمويل نفاذ” من بنك التنمية الاجتماعية 2021

تشجيع جميع المواطنين علي ممارسة العمل الحر .

العمل علي تحسين الشمول المالي لجميع المواطنين والمواطنات.

تحسين وتطوير وضع وحياة المواطن السعودي.

زيادة الدخل الشهري للمواطنين وخاصة من فئة محدودي الدخل.

العمل علي التقليل من الائتمان الغير رسمي بالمملكة.

كما تهدف قروض بنك التنمية الي تقليل نسبة البطالة.

فئات لها حق صرف تمويل العمر الحر “تمويل نفاذ”

يستطيع جميع الموظفين الحصول عليه علي أن يكون راتبهم 14 ألاف، وبمبلغ أقل 5 الآف ريال لفئات مساري كافة الخدمات التخصصية بالاضافة الي الاقتصاد التشاركي.

جميع الأفراد العاطلين عن العمل وليس لها راتب.

المواطنين والمواطنات الغير مخدومين بالحصول علي تمويلات من خلال الطرق التقليدية.

التقديم علي تمويل العمر الحر “نفاذ” من بنك التنمية الاجتماعية

يمكن الحصول علي قرض نفاذ العمل الحر بمبلغ تمويلي يصل الي 60 ألف ريال، أو الحصول علي مركبة من أجل عميلات النقل والتوصيل التشاركي، ويمكن التقديم والتعرف علي شروط تمويل العمل الحر من خلال الدخول علي موقع بنك التنمية الإلكتروني.