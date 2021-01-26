نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم مصرف الراجحي مجاني 24 ساعة خدمة عملاء للاستفسار والشكاوى 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة رقم مصرف الراجحي مجاني حيث يُعدّ واحدًا من أقدم وأكبر المصارف في المملكة، ويقدم مصرف الراجحي العديد من الخدمات المتميزة والتسهيلات المالية، كما أنه يراعي أحكام الشريعة الإسلامية في جميع التعاملات البنكية، ويوفر خدمة عملاء متميزة كما يحرص على توفير سبل التواصل مع عملائه بشكل عملي وسريع، بالإضافة إلى تخصيص رقم بنك الراجحي للاستفسار، الآن إليك أرقام مصرف الراجحي مباشر للافراد وأيضًا هاتف الراجحي المصرفي تابع معنا.

رقم مصرف الراجحي مجاني

خصص بنك الراجحي مجموعة من الأرقام، ليمكن عملائه من القيام بجميع تعاملاتهم المصرفية من خلالها، في أي وقت وفي أي مكان حتى خارج المملكة، يتم الرد على هذه الأرقام في جميع الأوقات حتى في الاجازات الرسمية والأعياد، وفيما يلي سنستعرض هذه الأرقام

رقم جوال بنك الراجحي الجديد هو 920003344966 +.

+. خدمة عملاء بنك الراجحي القدامى 8001248880 .

. رقم العملاء الأحدث 8001241222.

مميزات خدمة عملاء بنك الراجحي

توفر خدمة عملاء بنك الراجحي العديد من الخدمات، لمساعدة العملاء على مدار اليوم وتوجهيهم، كما يمكن من خلالها تقديم الشكاوى والاقتراحات، وتختلف الخدمة عن الكثير من البنوك الأخرى لأنها تتمتع بالعديد من المزايا مثل:

تساعد العميل على اجراء معاملاته المالية بسهولة من خلال الجوال.

يمكن استعمال هذه الخدمة في جميع مدن ومحافظات المملكة أو حتى في دول أخرى.

خدمة العملاء متوفرة على مدار اليوم وفي أيام الجمعة والإجازات الرسمية.

الخدمات التي يقدمها رقم جوال بنك الراجحي

يقدم رقم بنك الراجحي للاستفسار العديد من الخدمات الأخرى والمعاملات البنكية أهمها

يمكن من خلاله طلب كشف حساب مفصل.

دفع فواتير الهاتف والكهرباء والانترنت.

تحويل الأموال من حساب بنك الراجحي إلي أي بنك أخر.

في ختام هذا المقال تعرفنا على رقم مصرف الراجحي مجاني وأهم الخدمات التي يقدمها، كما تعرفنا على مميزات خدمة عملاء بنك الراجحي وكيفية انهاء كافة المعاملات المصرفية من خلال الهاتف فقط.