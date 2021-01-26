نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات حجز موعد الاحوال بدون أبشر للنساء والرجال 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة حجز موعد الاحوال بدون أبشر حيث أتاحت وزارة الداخلية في المملكة خدمة حجز موعد في الاحوال المدنية، للقيام بالإجراءات المختلفة مثل استخراج شهادة وفيات أو بطاقة شخصية، وغيره، ومن أهم الأسباب التي دفعت الحكومة لتوفير تلك الخدمات هو الحد من التجمعات في المصالح الحكومية، حرصًا منها على سلامة المواطنين والوافدين على حد سواء.

هيئة الأحوال المدنية

هيئة الأحوال المدنية هي هيئة حكومية تابعة لوزارة الداخلية، تقدم العديد من الخدمات الهامة مثل استخراج شهادة الميلاد والوفاة ووثيقة الزواج وغيرها، وتوفر وزارة الداخلية في المملكة طريقة حجز موعد مسبق عبر منصة أبشر أو بدونها.

يمكن حجز موعد عن طريق الاتصال برقم 77799 أو عبر البريد الإلكتروني [email protected].

خطوات حجز موعد الاحوال بدون أبشر

تسعى المملكة بصفة مستمرة في تيسير الخدمات الحكومية المتنوعة عن طريق الانترنت، وذلك لتوفير الجهد والوقت والمال على المواطن السعودي والغير سعودي، عن طريق بضع خطوات سهلة وبسيطة على الجوال يمكن حجز موعد الاحوال المدنية، وفي السطور التالية سنستعرض هذه الخطوات

زيارة موقع وزارة الداخلية.

نضغط على كلمة الخدمات الالكترونية ومنها نختار كلمة هيئة الأحوال المدنية.

نقوم بتعبئة البيانات المطلوبة قبل فتح صفحة الأحوال المدنية.

نكتب رقم البطاقة الشخصية وتاريخ الميلاد، ثم نكتب كود التحقق والضغط على (enter).

تظهر بعد ذلك صفحة جديدة بها مجموعة من الارشادات والتعليمات، نضغط على الموافقة.

يعرض الموقع بعد ذلك جميع هيئات الاحوال المدنية موعد.

قم باختيار مكتب الأحوال المدنية المناسب لك طبقًا لقربه ولنوع الخدمة المطلوبة.

ستظهر بعد ذلك قائمة بالمواعيد المتاحة، اختار الميعاد الذي يناسبك ثم انقر على كلمة (تأكيد الحجز).

يتم عرض البيانات المدخلة والمكتب الذي تم اختياره والميعاد المطلوب.

اطبع ورقة البيانات المحدد بها الميعاد، ويتم تقديمها عند الذهاب إلى المكتب.

تعرفنا في هذا المقال على هيئة الأحوال المدنية في المملكة والخدمات التي تقدمها وعن كيفية حجز موعد الأحوال بدون أبشر بخطوات سهلة وسريعة، توفيرًا للوقت والجهد والحفاظ على إجراءات الوقاية الاحترازية وتقليل التجمعات.