نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجوازات السعودية تعلن عن إتاحة تجديد جواز سفر للمواطنين عبر منصة أبشر في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت الجوازات السعودية عن أتاح تجديد جواز السفر للمواطنين في أي وقت يريدونه وذلك عبر منصة أبشر الإلكترونية ودون النظر إلى المدة المتبقية لهم في صلاحية جواز السفر.

جواز السفر السعودي يمكن تحديده وبدون أي غرامة، بتصريح من المديرية العامة للجوازات السعودية برئاسة المدير العام اللواء سليمان بن عبد العزيز آل يحيى وسيتم التجديد عن طريق منصة أبشر الإلكترونية ويتم التسليم بعد تجديد جواز السفر بعد ذلك من إدارة الجوازات السعودية أو عبر خدمة واصل عن طريق البريدية السعودي.

وأضافت الجوازات السعودية على حسابها الشخصي على تويتر فيما يخص تجديد جواز السفر للمواطنين أن تجديد جواز السفر سيتم لمن اكمل واحدًا وعشرين عاماً أو أكثر، وأفاد أن المواطن السعودي له الحق في حصوله على جواز السفر، وانتهاء ده سريانه لا يًعني أن تُفرض أي غرامة مالية، وتحدد رسوم انتهاء الجواز بأن يدفع مقدم طلب تجديد الجواز عن تأخير خمس سنوات مبلغ قدره 300 ريال سعودي والتأخير عشر سنوات يدفع 600 ريال سعودي.

المديرية العامة للجوازات المتمثلة في المدير العام لها سليمان بن عبد العزيز المسؤولة عن خدمات الإقامة في المملكة العربية السعودية ، وأحد أجهزة وزارة الداخلية التي تقوم بخدمة المواطنين والمقيمين من الوافدين وتختص باستخراج جواز السفر السعودي، و خدمات القدوم إلى السعودية والإقامة وكذلك المغادر، وهي تختص بالعديد من الخدمات الحكومية التي تقدمها للمواطنين والمقيمين من الوافدين على منصة أبشر التابعة لها.

منصة أبشر

هي منصة إلكترونية متميزة أطلقتها وزارة الداخلية في السعودية يهدف إلى خدمة المواطنين والمقيمين في المملكة حيث أنه يشمل جميع الخدمات الحكومية إلكترونياً ويقدم أفضل الخدمات الحكومية بكل يسر وتفرد في تقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية وهي تخدم أكثر من 18 مليون مستخدم بالمملكة، كما أنها توفر لجميع مستخدميها حسابًا خاصًا حتى يتمكن الجميع من الاستفادة من الخدمات الحكومية الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية.

خطوات تجديد أو إصدار جواز السفر للمواطنين