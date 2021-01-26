نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي في نظام نور 1442.. طريقة تسجيل طالب مستجد في نظام نور للعام الدراسي 1442 في المقال التالي
عمر شويل - جدة يحتاج عدد كبير من أولياء أمور الطلاب من معرفة طريقة تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي في نظام نور 1442 ويمكن لجميع أولياء الأمور تسجيل طالب مستجد بكل سهولة من خلال نظام نور حيث توفر المملكة العربية السعودية نظام نور لكي يوفر علي أولياء الأمور والمعلمين الكثير من الأمور المختلفة وتسهيل الكثير من الإجراءات الهامة المتعلقة بالتعليم في المملكة العربية السعودية، ونوضح لكم في هذا الموضوع من خلال موقع ثقفني طريقة تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي.
تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي في نظام نور 1442
لكي يستطيع أوليا الأمور من تسجيل طالب مستجد في نظام نور 1442 هناك بعض الشروط والمعايير التي يجب توافرها لكي تستطيع من تسجيله أهمها هي أن يكون الطفل الذي تريد تسجيله حاصل على شهادة صادرة من روضة الأطفال، واستمارة تثبت أن هذا الطفل يمتلك الخبرات المهارية الختامية وأن يكون هناك توصية معتمدة من معلمة الصف الخاص بالطفل وأن يكون الطفل التحق من قبل بالروضات الحكومية أو الأهلية وهي الروضات التابعة بشكل رسمي لوزارة التربية والتعليم السعودية أو أن تكون الروضية من المدارس الأجنبية.
رابط تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي في نظام نور 1442
توفر وزارة التربية والتعليم جدول زمني لأولياء الأمور لكي يستطيعوا تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي في نظام نور 1442 ويلزم على الآباء الالتزام بجميع المعايير التي تضعها وزارة التربية والتعليم وفي الخطوات الآتية نوضح كيفية تسجيل طالب الصف الأول الابتدائي من خلال نظام نور وهي:
- أولا عليك الانتقال إلى منصة نور التعليمية من خلال متصفح الويب على الجوال أو الحاسوب.
- بعد الانتقال إلى منصة نور التعليمية قم بادخل كافة البيانات المطلوبة مثل رقم الهوية وكلمة المرور.
- قم بإدخال نموذج التحقق المرئي وإدخاله بشكل صحيح للتأكد من الدخول إلى الحساب.
- بعد ذلك عليك الضغط على خيار ” إلحاق الدخول ” وكتابة جميع المعلومات الخاصة بالطالب.
الخطة الزمنية لتسجيل الطلاب في نظام نور 1442
- المرحلة الأولى ستكون بداية من 11/6/1442هـ وتنتهي في 24/6/1442هـ وهي المرحلة الخاصة بتسجيل الطلاب في مدارس تحفيظ القران الكريم.
- مرحلة إجراء المفاضلة بالمدارس للطلاب المستجدين في نظام نور تبدأ من 25/6/1442ه وتنتهي في يوم 13/7/1442هـ.
- المرحلة الثانية المتعلقة بتسجيل كافة الطلاب السعوديين وغير السعوديين في المدارس الأجنبية والعالمية وتبدأ من يوم 11/6/1442هـ.
- المرحلة الثالثة وهي مرحلة تسجيل الطلاب السعوديين من أمهات سعوديات ومن آباء غير سعوديات تبدأ من يوم 14/7/1442هـ.
- المرحلة الرابعة وهي المرحلة الخاصة بتسجيل كافة الطلاب الغير سعوديين ويعاملون معاملة السعوديين وهم ابناء القبائل مثل النازحة والتركستان والبلوش تبدا من 14/8/1442هــ.
- المرحلة الخامسة وهي مرحلة تسجيل الطلاب الغير سعوديين والخاضعين للنسبة لمحددة ويعمل أولياء أمورهم في القطاع العام تبدأ مرحلة التسجيل الخاصة بهم من 5/9/1442هـ.
- المرحلة السادسة وهي مرحلة تسجيل الطلاب الغير سعوديين والخاضعين للنسبة المحددة ولكن يعمل أولياء أمورهم في القطاع الخاص تبدأ مرحلة التسجيل في 19/0/1442هـ.
- المرحلة السابعة وهي المرحلة المتعلقة بتسجيل خريجي الروضات الحكومية والأهلية وذلك في نظام نور التعليمي وتبدأ مرحلة التسجيل من 4/10/1442هـ.
- المرحلة الثامنة والأخيرة وهي مرحلة تسجيل خريجي روضات المدارس العالمية والأجنبية ويبدا موعد التسجيل في 7/1/1443هـ.
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