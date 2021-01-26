منتج زود الادخاري الإسلامي بحوافز نقدية شهرية تصل حتى 20٪ من بنك التنمية الاجتماعية

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عمر شويل - جدة منتج زود الادخاري الإسلامي بحوافز نقدية شهرية تصل حتى 20٪ أحد المنتجات التي يقدمها بنك التنمية الاجتماعية للأفراد داخل المملكة العربية السعودية وذلك بهدف مساعدة العملاء في ادخار مبالغ مالية شهرية تساعدهم في تلبية إحتياجاتهم المالية المستقبلية وذلك على المدى القصير ويتم تحقيق ذلك من خلال خطة ادخارية بسيطة وميسرة يقدمها بنك التنمية الاجتماعية للعملاء داخل المملكة ، كما يقدم برنامج زود الادخاري المتاح لدي البنك حوافز نقدية شهرية بحد أدني 20 ريال سعودي وذلك في حال ادخار 100 ريال والحد الأعلى 200 ريال سعودي وذلك في حال ادخار 1000 ريال سعودي ويتم صرف الحوافز النقدية في بداية كل شهر ميلادي. مزايا منتج زود الادخاري الإسلامي من بنك التنمية الاجتماعية برنامج ادخاري مصمم بحيث يكون مطابق لأحكام الشريعة الإسلامية. يمكن للعملاء من خلال منتج زود الحصول على حافز نقدي كل شهر بنسبة 20٪ وذلك بحد أقصى يصل إلى 200 ريال سعودي ولمدة 5 سنوات من بنك التنمية الاجتماعية. يتيح البنك للعميل حرية السحب من مدخراته في أي وقت الإيداع بدون اي رسوم. يقدم بنك التنمية الاجتماعية للعملاء من خلال برنامج زود الادخاري حافز مالي وذلك في نهاية مدة البرنامج يمكن أن يصل إلى 3000 ريال سعودي. كما يقدم البنك للعملاء حوافز غير مالية والتي يمكن أن تتمثل في فترة سماح. كيفية الاشتراك في منتج زود الادخاري من بنك التنمية الاجتماعية يشترط أن يكون المتقدم بطلب الاشتراك في برنامج زود الادخاري الإسلامي ان من الشرائح المستهدفة لدي بنك التنمية الاجتماعية داخل المملكة العربية السعودية.

يقوم العميل بتقديم طلب للاشتراك في منتج زود الادخاري الإسلامي بحوافز نقدية شهرية المتاح لدي البنك.

بعد ذلك يتم معالجة الطلب المقدم للاشتراك في البرنامج وبعد ذلك يتم توجيه العميل لفتح حساب زود في أحد البنوك الشريكة مع بنك التنمية الاجتماعية.

من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لبنك التنمية الاجتماعية يتم اعتماد رقم الآيبان الادخاري الخاص بحساب العميل. المتطلبات اللازمة للاستفادة من برنامج زود الادخاري لدي بنك التنمية الاجتماعية يشترط أن تتوافر الشروط الخاصة بالتقديم لطلب أحد القروض الاجتماعية المتاحة لدي البنك مثل قرض الأسرة أو قرض الترميم أو قرض الأسرة.

يقدم بنك التنمية الاجتماعية الموافقة المبدئية على طلب التسجيل في منتج زود الادخاري وبعد ذلك يصل للمتقدم رسالة نصية من أجل فتح حساب ادخاري في مصرف الإنماء وذلك خلال 15 يوم فقط من تاريخ الحصول على الموافقة المبدئية من البنك.

يقوم الشخص المتقدم بالدخول على الخدمات الإلكترونية على الموقع الإلكتروني لبنك التنمية الاجتماعية وذلك للموافقة على ررقم الآيبان الادخاري الخاص بالمتقدم.

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