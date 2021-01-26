نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم طلاب الصف الأول الابتدائي على منصة نور في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقديم طلاب الصف الأول الابتدائي في نظام نور، يقترب العام الدراسي الجديد ويبدء الأهل بتقديم أبنائهم في المدارس للقبول بالصف الأول الابتدائي لطلاب وطالبات السعودية، حيث يتم التقديم من خلال تسجيل الطفل في منصة نور التعليمية حتى تكون الوزارة والمدرسة على علم ببيانات الطالب وتفاصيل تقديمه ولتسهل من تواصل ولي الأمر مع المدرسة والتعرف على الشروط والقواعد الجديدة للطلاب، ومتابعة مستوى الطفل أثناء الدراسة، لذلك يرغب الكثير من الأهل التعرف على شروط تسجيل الطالب في منصة نور للصف الأول الابتدائي وطريقة التقديم.

طريقة التسجيل في نظام نور للصف الأول الابتدائي

يتم اتباع التعليمات التالية لتسجيل الطفل في الصف الأول الابتدائي في نظام نور للمدرسة المرادة:

التوجه لفتح الرابط الرسمي لنظام نور.

اختيار تسجيل الدخول كولي أمر والبدء في تسجيل كافة المعلومات المطلوبة.

بعدها تظهر صفحة جديدة نختر منها تسجيل طلاب الأول الابتدائي، وكتابة رقم هويته الوطنية والبيانات المطلوبة عن الطفل.

بعد تسجيل كافة المعلومات المطلوبة يتم النقر على تسجيل.

ميعاد تقديم طلاب الأول الابتدائي بنظام نور

يبدأ تسجيل طلاب الأول الابتدائي في نظام نور بتاريخ يوم 11 جمادي الثاني من العام الحالي 1442 وينتهي بيوم 19 من شهر صفر لعام 1443 العام القادم، ولتقديم الطلاب في نظام نور يتم اتباع رابط نظام نور التعليمي وهو https://noor.moe.gov.sa/.

شروط تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي في نظام نور

قامت وزارة التربية والتعليم السعودية بوضع الشروط المحددة لقبول الطلاب بالصف الأول الابتدائي لتسجيلهم في نظام نور وهي: