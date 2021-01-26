نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتح باب التسجيل للدراسات العليا بجامعة الأميرة نورة في المقال التالي

عمر شويل - جدة فتح باب التسجيل للدراسات العليا بجامعة الأميرة نورة، واحدة من أشهر جامعات المملكة العربية السعودية هي جامعة الأميرة نورة عبد الرحمن، وينتظر عدد كبير من الطلاب الراغبين باستكمال الدراسات العليا بفتح باب التقديم بمجال الدراسات العليا في جامعة الأميرة نورة، وها قد قامت الجامعة بفتح باب التسجيل الإلكتروني للدراسات العليا والماجستير للعام الدراسي الجديد 1443، تعرفوا على شروط التقديم والوثائق المطلوبة وموعد التقديم.

موعد التقديم بالدراسات العليا في جامعة الأميرة نورة

قامت الجامعة بالإعلان عن بدء ميعاد التسجيل في جامعة الأميرة نورة لطلاب الدراسات العليا بدرجة ماجستير لعام 1443 العام الدراسي الجديد، وذلك بيوم الخميس الموافق الحادي عشر من شهر فبراير القادم لعام 2021، وذلك من خلال زيارة موقع عمادة الدراسات العليا بجامعة الأميرة نورة للبدء في التسجيل رسميًا بالجامعة.

تخصصات الماجستير بجامعة الأميرة نورة

وأوضحت الجامعة أن برنامج الماجستير بها يشمل حوالي 18 تخصص، تقدم من عدد عشر كليات والتخصصات كالتالي: