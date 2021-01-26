نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحدث الأوامر الملكية في المملكة العربية السعودية للمواطنين في المقال التالي

عمر شويل - جدة أحدث الأوامر الملكية للمواطنين السعوديين، قام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بإصدار أوامر ملكية للمواطنين في السعودية، وتشمل تلك الأوامر الكثير من المجالات في السعودية ويجب على جميع المواطنين أن يكونوا على علم بها.

أوامر خادم الحرمين الشريفين الجديدة

صدرت الأوامر الملكية من الملك سلمان بن عبد العزيز أمس بتاريخ الرابع والعشرين من شهر يناير الحالي لعام 2021 والموافق العاشر من شهر جمادي الآخرة من عام 1442 كان منها:

ضم وزارة الإسكان مع وزارة الشئون البلدية ليصبح اسمها الجديد وزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان. على مجموعة من الخبراء في مجلس الوزراء بالتعاون مع جهات أخرى ذات علاقة وفي مدة 3 أشهر أن تقوم بالآتي: تكملة باقي الإجراءات النظامية الهامة لتنفيذ ما تم الإقرار به شاملةً تحديد ونقل الموظفين والأجهزة والاختصاصات والممتلكات والوظائف وغيرها، وكذلك يجب مراجعة جميع الأنظمة والتنظيمات والمراسيم التابعة للقرار الصادر وتغير ما يلزم بشكل سليم لإتمام القرار. يجب تبليغ القرار الجديد للجهات التابعة لذلك والبدء في اعتماده وتنفيذه.

وكل ذلك وفقًا للأمر الملكي 90/أ الصادر بتاريخ 27/8/1412، وبعد قرار مجلس الوزراء الذي صدر بتاريخ 3/3/1414 للأمر الملكي رقم 13/أ.

إضافات خادم الحرمين الشريفين الجديدة

وقام الملك بإضافة بعض التعديلات الأخرى:

الإضافة الأولى هي:

تعيين الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل وزيرًا للوزارة الجديدة وزارة الشئون البلدية والإسكان. يجب تبليغ القرار لجميع الجهات التابعة.

الإضافة الثانية هي:

إعفاء الدكتور فهد بن عبد الله المبارك من منصبه وهو وزيرًا للدولة وعضوًا لمجلس الوزراء. تبليغ الجهات المعنية بذلك.

الإضافة الثالثة هي:

إعفاء الدكتور أحمد بن عبد الكريم محافظ البنك المركزي من منصبه. تعيين الدكتور فهد بن عبد الله المبارك محافظًا جديدًا للبنك المركزي وينصب برتبة وزير. تبليغ جميع الجهات الخاصة بالقرار.

الإضافة الرابعة هي:

تعيين الأستاذ أحمد بن عبد الكريم في منصب مستشار الديوان الملكي وتكون رتبته وزير. وعلى الجهات المعنية الالتزام بذلك.

الإضافة الخامسة هي: