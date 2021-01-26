نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأسر الضمانية وإيداع الحقائب المدرسية والزي في المقال التالي

عمر شويل - جدة إيداع الحقائب المدرسية والزي لدى الأسر الضمانية، قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية والتي تتمثل في وكالة الضمان الإجتماعي بإيداع بدل الحقيبة المدرسية وأيضًا الزي المدرسي وذلك للفصل الدراسي الثاني في صباح يوم الإثنين، حيث تواجه بلاد الدول العربية جميعها تحديات كثيرة وهي البطالة ومنها الفقر والجهل أيضًا وهذا أيضًا ليس فقط وحدها في بلاد الدول العربية ولكن أيضًا في جميع وأجمع دول العالم، لذلك قامت المملكة العربية السعودية بتدشين العديد من الخدمات.

مقدار بدل الزي للطلاب

كانت قد علمت جريدة المواطن من مصادر خاصة لها أن مقدار البدل هو 120 ريال لجميع الطلبة والطالبات من جميع الأسر الضمانية.

تفاصيل صرف دعم الحقيبة والزي

من المعروف أنه سوف يتم صرف الدعم الخاص بالحقيبة المدرسية والزي المدرسي لمرة واحدة فقط وذلك بدايةً من كل فصل دراسي جديد لجميع الطلاب المشمولين في هذا الضمان، وهذا بشرط أن يكون عمر الطالب من ستة سنوات إلى 18 سنة، وهذا لمن هم تحت صفة المشمولة بالعجز المؤقت.

بعد برنامج المساعدات النقدية من أجل الحقيبة والزي المدرسي هو أحد البرامج التي تساند جميع أرباب الأسر من مستفيدي ومستفيدات الدعم الخاص بالحقائب المدرسية والزي المدرسي الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، وهذا لكي يتمكن لهم شراء جميع مستلزمات الأبناء المدرسية.

برنامج دعم الحقيبة المدرسية