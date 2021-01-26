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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل نفاذ بنك التنمية الإجتماعية في المقال التالي
عمر شويل - جدة إنطلاق المرحلة الثانية من بنك التنمية الإجتماعية، قام بنك التنمية الإجتماعية بتحديد شروط معينة للحصول على منتج نفاذ خاص بتمويل العمل الحر وهذا مع إنطلاق المرحلة الثانية للتقديم على التمويل، وكانت قد حدد بنك التنمية الإجتماعية عدة شروط يجب أن يتم توافرها لكي يتم الحصول على تمويل الخاص بنفاذ التنمية الإجتماعية، وفي هذا المقال سوف نتعرف على الشروط الخاصة بتمويل نفاذ بنك التنمية الإجتماعية.
الشروط اللازمة لنفاذ بنك التنمية الإجتماعية
لكي يتم الحصول على تمويل خاص بنفاذ التمويل الحر يجب أن يتطلب ذلك عدة شروط وهذه الشروط قد حددها بنك التنمية الإجتماعية منها ما يلي:
- أن يكون الشخص الطالب للتمويل يكون سعودي أو سعودية الجنسية.
- يجب أن يكون الطالب لهذا التمويل مدين لبنك التنمية الإجتماعية بأي نوع من أنواع القروض وهذا يجب أن يكون قد مضى سنة من التاريخ الخاص بالتمويل للبنك لسداد الالتزام الأخير القائم لدى البنك.
- يحب ألا يقل عمر الشخص الطالب للتمويل من بنك التنمية الإجتماعية عن 18 عام هجري ويجب ألا يزيد عمره عن الستين عام هجري وهذا سواء كان الشخص مقترض أو كفيل.
- يجب ألا يتجاوز الدخل الشهري للشخص الطالب للتمويل عن 14 ألف ريال، وهذا وفقًا لبنك التنمية الإجتماعية.
- يجب أن يقوم الطالب المقدم على ضمان مقابل للتمويل وذلك وفقًا لبنك التنمية الإجتماعية.
- يجب أن يقوم الشخص الطالب والمقدم للتمويل الخاص ببنك التنمية الإجتماعية أن يكون يجتاز الفحص الإجتماعي.
- يجب أن تكون مدة سداد التمويل لهذا الشخص الطالب للتمويل أن تتجاوز الأربعين شهر.
- يجب أن يقوم العميل بتحديد نشاط العمل الحر والذي يرغب بمزاولته، وأن يكون هناك وثيقة أو رخصة تقوم بإثبات ذلك الأمر.
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