نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية معرفة وجود تحديث جديد في مايكروسوفت تيمز وشرح خاصية منع الضوضاء في تيمز في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية معرفة وجود تحديث جديد في برنامج مايكروسوفت تيمز، وشرح طريقة تفعيل خاصية منع الضوضاء في تيمز بالاضافة إلى طريقة إعداد الدرس للمعلمين وتجزئته إلى عدة حصص بعد تحديثات منصة مدرستي، إذا كان هناك بعض الخصائص والمميزات في مايكروسوفت تيمز تظهر عند زملائك المعلمين أو المعلمات، وتلك الخواص لا تظهر في البرنامج لديك؛ فإن السبب يرجع إلى أن مايكروسوفت تيمز غير مُحدث لذا عليك تحديثه، ولكن ما هي طريقة معرفة ما إذا كان هناك تحديثات على برنامج تيمز الخاص بك وهل يوجد تحديث ولم تقم بتحميله ؟ هذا ما سنعرفه ونتأكد منه عن طريق توضيح طريقة معرفة وجود تحديث جديد في برنامج مايكروسوفت تيمز.

كيفية معرفة وجود تحديث جديد لبرنامج مايكروسوفت تيمز

عند الدخول على برنامج تيمز الذي تم ربطه مسبقاً مع منصة مدرستي، توجه إلى الاسم المُعرف في أعلى الشاشة من جهة اليسار ثم قم باختيار ( التحقق من وجود تحديثات )، وسوف يتحقق البرنامج إذا كان هناك أي تحديثات موجودة على برنامج مايكروسوفت تيمز، وإذا كان هناك أي تحديثات ستظهر رسالة عليك الضغط عليها وهي ( لقد قمنا بتحديد التطبيق الرجاء التحديث الآن )، وسيتم فتح مايكروسوفت تيمز من جديد بعد التحديثات التي تم تنزيلها.

شرح خاصية منع الضوضاء في تيمز

من إعدادات برنامج تيمز قم باختيار العام ثم الأجهزة وسوف تظهر خاصية منع الضوضاء، والتي فائدتها تقوم على أساس أنه عندما يقوم المُعلم بشرح الدرس يكون هناك بعض الإزعاج في المنزل؛ لذلك ينبغي عليه تفعيل هذا الخيار حتى لا يظهر سوى صوته وحتى يصل الطالب والمعلم إلى أعلى درجة من التركيز، لذا عند أيقونة منع الضوضاء عليك تحديده على الوضع التلقائي، أما الخيارات الأُخرى ومنها خيار قيد الإيقاف فإن صوت الضوضاء سيظهر فيه، وخيار مُنخفض تتوقع معه أن يكون صوت الضوضاء مُنخفض أثناء شرح الدرس على برنامج مايكروسوفت تيمز.

إعداد الدرس وطريقة تجزئة الدرس إلى عدة حصص في مدرستي

جاء مؤخراً ضمن تحديثات منصة مدرستي تحديث مُهم بالنسبة للمُعلمين يساعدهم عند إعداد الدروس، ففي السابق لم يكُن يستطيع المُدرس تجزئة الدرس ولكن تم حل تلك المشكلة حالياً، كل ما عليك هو أن تذهب للجدول المدرسي وتختار أي درس، ثم إختيار ( إعداد الدرس الذي لم يسبق لك إعداده )، ثم إدخار مسار الدرس والمسار الفرعي، وبعد ذلك ستظهر الدروس التي يمكنك تجزئتها ويمكنك إختيار أحدها.