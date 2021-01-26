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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الموارد البشرية أسماء المستفيدين من المساعدة المقطوعة 1442 برقم الطلب ورقم الهوية الشروط وموعد الصرف في المقال التالي
عمر شويل - جدة المستفيدين من المساعدة المقطوعة 1442، يبحثون وبشكل يومي منذ بداية شهر يناير الجاري عن موعد صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي، خاصة أن الدفعة السابقة قد تم صرفها فى يناير 2019، لذلك من المفترض ان يتم صرفها خلال هذا الشهر، على الرغم من أن المساعدة المقطوعة غير مرتبطة بموعد محدد لصرفها فهي متعلقة بالوضع الاقتصادي للمملكة، فالمساعدة المقطوعة تقدم لطبقة الوسطى فى السعودية تلك الفئة التي تحتاج لدعم المادي لتغلب على ظروف المعيشة الصعبة، والجدير بالذكر أيضاً أن وزارة العمل قد أوضحت أن المساعدة المقطوعة قد يتم صرفها بشكل سنوي أو نصف سنوي وفقاً للوضع الاقتصادي.
أسماء المستفيدين من المساعدة المقطوعة 1442
أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن الإعلان عن أسماء المستفيدين من المساعدة المقطوعة يتم بالتزامن مع صرف المبالغ المخصصة لهم ووضعها فى حساباتهم البنكية، مشيراً إلى أن القيمة المالية للمساعدة المقطوعة تكون بحد أقصي 30 ألف ريال سعودي، وذلك بشرط أن يستوفي المستفيد كافة الشروط، وحتى تلك اللحظة لم تعلن وزارة العمل عن أسماء المستفيدين وموعد صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي.
شروط الحصول على المساعدة المقطوعة 1442
أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الشروط الواجب توافرها فى المستفيدين من المساعدة المقطوعة وهي تتمثل فى:
- أن يكون سعودي الجنسية.
- إلا يقل عمر المستفدين عن 35 عام.
- أن يكون مقيم داخل السعودية.
- إلا يكون قد غادر السعودية منذ ثلاثة أشهر على الأقل.
- إلا يكون من مالكي السجل التجاري.
- يكون من أصحاب الدخل المحدود.
فئات خصص لها المساعدة المقطوعة
- الأرملة.
- المطلقة.
- السيدة التي تعيل أسرة.
- أسر السجناء.
- ذوي الإعاقات الخاصة.
- الأسر المتوسطة الدخل.
- أم الأيتام.
- الأسر التي لا تملك دخل شهري ثابت.
خطوات الإستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي 1442
- الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- الضغط على طلب الاستعلام عن المساعدة المقطوعة.
- تسجيل البيانات المطلوبة سواء كان رقم السجل المدني أو رقم الطلب.
- الضغط على أيقونة الاستعلام.
تحديث بيانات الضمان الاجتماعي
أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على جميع المواطنين المستفيدين من المساعدة المقطوعة ضرورة تحديث بياناتهم الخاصة والتأكد من صحة البيانات المسجلة، تتمثل تلك البيانات في:
- الاسم.
- الجنس.
- رقم الهاتف.
- رقم الحساب البنكي.
- عنوان السكن.
- عنوان البريد لإلكتروني.
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