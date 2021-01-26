نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام نور لتسجيل طلاب جدد 1443 // شرح فيديو بالخطوات البسيطة لطريقة التسجيل أول مرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة التعليم السعودية عن ألية تسجيل طلاب جدد عبر نظام نور للعام الدراسي القادم 1443 هجري، وحددت الفترات التي سوف يتم التسجيل فيها للطلاب السعوديين وغير السعوديين من خلال تسجيل بحساب ولي الأمر، لجميع المدارس السعودية والدولية تيسيراً على أولياء الأمور، وحددت ضوابط للتسجيل ومواعيد محددة تبدأ من الأحد 2021/01/24 للفترة الأولى وتنتهي يوم 2021/09/26 القادم.

وزارة التعليم السعودية نظام نور

وزارة التعليم في المملكة تعمل على ميكنة كل مراحل التعليم من بداية إجراءات تسجيل الطلاب، مروراً بالعملية التعليمية عبر المنصات التعليمية التي أطلقتها، مثل منصة مدرستي والعديد من القنوات التعلمية الجديدة ونظام نور التعليمي يقدم جميع خدمات التعليم للطالب والمدرس ومدراء المدارس في السعودية، ويتم معرفة نتائج الطلاب عن طريق النظام ومتابعة كافة النتائج والدرجات عليه.

رابط بوابة نور التعليمية

يمكن لجميع أولياء الأمور الدخول على رابط نور الإلكتروني، أوتمام عملية تسجيل أبنائهم وفق المواعيد المحددة من قبل وزارة التربية السعودية في المراحل التي حددتها الوزارة.

ألية تسجيل طالب جديد عبر نظام نور للصف الأول الابتدائي