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عمر شويل - جدة الأوامر الملكية الجديدة من الملك سلمان بن عبد العزيز، تم إصدار مرسوم ملكي جديد يشمل عدد من الأوامر الملكية الجديدة بتاريخ الحادي عشر من شهر جمادي الآخرة لعام 1442 والموافق الرابع والعشرين من شهر يناير لعام 2021 الحالي، وتشمل تلك القرارات لبعض التعديلات الوزارية الجديدة.

أوامر الملك سلمان بن العزيز الجديدة

أصدر الملك القرار التالي وفقًا للأمر الملكي رقم 90/أ الصادر بتاريخ 27/8/1412، والأمر الملكي رقم 13/أ الصادر بتاريخ 3/3/1414، وبالإطلاع على كافة المراسيم والأوامر الملكية التابعة لذلك تم الآتي:

ضم وزارتي الإسكان والشئون البلدية والقروية في وزارة جديدة واحدة هي وزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان. ويجب على مجلس الوزراء بالتعاون مع باقي الجهات المعنية في مدة لا تتخطى 3 أشهر أن تستكمل جميع الإجراءات لتنفيذ القرار السابق ونقل جميع المتعلق بالوزارتين سويًا، ومراجعة وتعديل أي تعديلات وتغييرات تم بشأن القرار الجديد.

الإضافات الجديدة من الملك سلمان

وقام الملك بالإعلان عن بعض الإضافات الأخرى التابعة للقرار الصادر وهي عدد 5 إضافات، وذلك بعد الإطلاع على كافة التنظيمات والأوامر والمراسيم التابعة لذلك:

الإضافة رقم واحد:

تعيين وزير لوزارة الشئون البلدية والإسكان الجديدة على أن يكون الوزير هو الأستاذ ماجد بن عبد الله بن حمد. تبلغ الجهات المختصة بذلك القرار.

الإضافة رقم اثنين:

يتم إعفاء الدكتور فهد بن عبد الله من منصب وزير الدولة وكذلك عضو مجلس الوزراء من منصبه الحالي. تبليغ الجهات المعنية بذلك.

الإضافة رقم ثلاثة:

يتم إعفاء الدكتور أحمد بن عبد الكريم الذي يشغل منصب محافظ البنك المركزي من منصبه. تعيين الدكتور فهد بن عبد الله وزيرًا جديدًا للبنك المركزي بالسعودية بدلًا من الدكتور أحمد بن عبد الكريم. يجب إعلام الجهات الخاصة بالقرار الجديد.

الإضافة رقم أربعة:

تعيين الدكتور أحمد بن عبد الكريم في منصب جديد وهو وزير الديوان الملكي السعودي. إبلاغ الجهات المعنية لاعتماد القرار.

الإضافة رقم خمسة: