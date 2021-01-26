خطوات التسجيل على منصة تمكين للضمان الاجتماعي

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عمر شويل - جدة خطوات التسجيل على منصة تمكين التابعة لوزارة الضمان الاجتماعي والذي يعد أهم التساؤلات التي تطرأ على الساحة حاليا من مختلف أبناء المملكة السعودية، ويعد برنامج تمكين هو أحد أهم المبادرات التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والتي تهدف توفير فرص عمل جديدة للباحثين عن عمل من خلال توفير التدريب المناسب لهم والقيام وتأهيلهم لشغل وظائف مختلفة في عدد من الشركات والجهات المختلفة والتي تقوم الوزارة بالتعاون معها في إطار تلك المبادرة، للتعرف على شروط وخطوات التسجيل في البرنامج تابع القراءة.

خطوات التسجيل ببرنامج تمكين

يتم تسجيل الدخول على المنصة الالكترونية الخاصة ببرنامج تمكين، يقوم بعدها المستخدم من ادخال الاسم وكلمة المرور الخاصة به، واختيار إنشاء حساب من القائمة أمامه.

يتم إدخال كافة البيانات المطلوبة منك في الخانات المخصصة لها، مع الحرص التام والتأكد من صحة تلك البيانات.

القيام بارفاق الأوراق المطلوبة وكافة الوثائق والمستندات.

ليتم بعدها الضغط على مربع تسجيل، ويرجي العلم أنه يجب من وقت لآخر الدخول لعمل تحديث البيانات، مع حرص المستخدم على ادخال كافة بياناته الأساسية والاولية، حتى يتمكن البرنامج من توظيف كل مستخدم وفقا لميوله ومؤهله.

الأوراق المطلوبة للانضمام لبرنامج تمكين

أما عن الأوراق المطلوبة للانضمام لبرنامج تمكين هي صورة ضوئية من رقم الهوية الوطنية، صورة ضوئية من المؤهل الدراسي، صور شهادات الدورات التدريبية والعلمية التي تحصل عليها المتقدم ان وجد، شهادات الخبرة المتاحة للمتقدم ان وجد، ملأ طلب التسجيل ببرنامج تمكين.

ومن أهم أهداف البرنامج هي العمل على نشر الوعي والثقافة بضرورة التطوير والعمل على الذات ومواجهة الظروف وأي تحديات حتى يتمكن المتدرب من تحقيق هدفه والوصول إليه مهما كانت امكانياته وقدراته، وهذا ما يدعمه البرنامج.