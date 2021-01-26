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عمر شويل - جدة شروط تمويل نفاذ العمل الحر من بنك التنمية الاجتماعية يتم البحث عليها بكثافة من أصحاب المهن المختلفة وممارسي الأعمال الحرة بالمملكة العربية السعودية، حيث انطلقت المرحلة الثانية من التقديم على قرض نفاذ للعاطلين عن العمل، حيث يقدم بنك التنمية الاجتماعية منتج نفاذ لتمكين المواطنين بالمملكة من الراغبين في ممارسة أحد المهن أو الأعمال حرة ممن لم يجدوا فرصة عمل أو وظيفة في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، وتهدف منتجات التمويل من بنك التسليف السعودي إلى زيادة المدخلات الشهرية للأسر السعودية متوسطة ومنخفضة الدخل، فتمويل نفاذ العمل الحر هو منتج تمويلي يستهدف العمل الحر والأنشطة التي يمارسها المواطن لحساب نفسه، حيث يعمل قرض نفاذ بالتنسيق والتزامن مع منصة العمل الحر التابع لوزارة التنمية الاجتماعية، وفيما يلي نقدم لكريم شروط الحصول على تمويل نفاذ العامل الحر وكيفية التقديم على قرض نفاذ من بنك التنمية الاجتماعية، فتابعونا.

شروط تمويل نفاذ العمل الحر

تهدف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال منتج تمويل نفاذ إلى نشر ثقافة العمل الحر بين المواطنين بالسعودية، كما تهدف إلى الحصول على القروض أو التمويل من أجل أهداف تنموية وليست لأغراض استهلاكية فقط، ولكن حدد بنك التنمية شروط الحصول على قرض نفاذ للعاطلين،والتي نستعرضها لكم في النقاط التالية:

يشترط في طالب تمويل نفاذ أن يحمل الجنسية السعودية. يشترط أن يحدد طالب تمويل نفاذ العمل الحر نوع هذا العمل الحر أو الحرفة التي يرغب بمزاولتها، كما يشترط أن يكون لديه وثيقة أو رخصة عمل تثبت ذلك. الدخل الشهري لطالب القرض يجب ألا يزيد عن 14 ألف ريال. يشترط وجود كفيل أو ضامن للتمويل. يشترط أن يجتاز طالب التمويل الفحص الائتماني. يشترط أن يلتزم المتقدم بسداد الرسوم الإدارية للتمويل. ينبغي أن يلتزم المتقدم بتطبيق كافة الشروط والأحكام اتي حددها بنك التنمية الاجتماعية. يشترط بنك التنمية ألا يزيد فترة السداد عن 40 شهرًا. يشترط ألا يكون طالب تمويل نفاذ مدينًا لبنك التنمية الاجتماعية، كما يجب مراعاة تجاوز سنة عن تاريخ دفع آخر التزام على الشخص قبل حصوله على التمويل الجديد. يشترط ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا ولا يزيد عن 60 عامًا، وينطبق هذا الشرط على الكفيل.

طريقة التقديم على قرض نفاذ

يمكن التقديم على نفاذ من خلال البوابة الإلكترونية لبنك التنمية الاجتماعية، حيث تقدم موقع البنك خدمة التقديم على قرض آهل وقروض ترميم المنزل وغيرها من منتجات التمويل عبر الإنترنت، فلم يعد هناك حاجة لطالب التمويل بان يذهب لأحد فروع البنك، لذلك نقدم لكم طريقة تقديم تمويل نفاذ العمل الحر من خلال النقاط التالية:

الولوج إلى البوابة الإلكترونية للبنك . كتابة رقم الهوية الوطنية. إدخال العنوان الوطني لطالب القرض. إدخال رقم الآيبان البنكي “رقم الحساب”. كتابة رقم الهاتف للمتقدم المسجل في منصة أبشر. تقديم وثيقة العمل الحر لطالب التمويل. في الحالات التي يطلب فيها المتقدم الحصول على التمويل بهدف مركبات النقل التشاركي، فانه يجب تقديم رخصة القيادة للمتقدم.

ما هي طبيعة تمويل نفاذ؟

تمويل نفاذ بنك التنمية لاجتماعية هو قرض برسوم إدارية ميسرة تقدم للمواطنين بالمملكة، وقد يصل قيمة تمويل نفاذ إلى 60 ألف ريال سعودية للمرخصين من وزارة التنية الاجتماعية عبر منصة العمل الحر، وتصل فترة سداد التمويل إلى 40 شهرًا من تاريخ أول استحقاق، ولا تتجاوز قيمة الرسوم الإدارية 4000 ريال، ولكن يتم خصم هذه الرسوم من قيمة التمويل قبل تحويله لطالب التمويل، ويمكن لموظفي الحكومة أو القطاع الخاص الحصول على تمويل نفاذ في حال رغبتهم في ممارسة عمل خاص لزيادة مستواهم المعيشي، ولكن في هذه حالة يشترط ألا يتجاوز الدخل الشهري للموظف طالب التمويل 14 ألف ريال سعودي.

تمويل نفاذ بنك التنمية الاجتماعية

حدد بنك التنمية الاجتماعية الفئات المستهدفة من تمويل نفاذ مثلها مثل قرض كنف للمطلقات وغيرها من منتجات التمويل لمختلفة، حيث يضم كل من لديه مهارة أو خبرة في ممارسة حرفة معينة لممارسة العمل الحر وتطوير نشاطاتهم مثل:

تقنية المعلومات والاتصالات.

الترجمة.

التصميم والإبداع.

الخدمات ألمحاسبيه والقانونية.

علوم البيانات والتحليل.

الاستشارات الفنية والإدارية.

الإنتاج الفني والإبداعي.

تطوير التطبيقات.

توصيل الطلبات.

تطوير المحتوى.

الرياضة.

وفيما يلي نعرض الفئة المستهدفة من تمويل نفاذ المرحلة الثانية:

العاطلين عن العمل. المعاقين. المستحقين للضمان الاجتماعي. الموظفين براتب لا يتجاوز 14 ألف ريال. المواطنين الغير مخدومين من خلال قنوات التمويل التقليدية.

أنواع تمويل نفاذ

تسعى الحكومة السعودية إلى رفع المستوى المادي والمعيشي لكافة فئات المجتمع بالمملكة لتحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين المتفقة مع أهداف التمية المستدامة التي تسعي الحكومة السعودية لتحقيقها ضمن رؤية المملكة 2030، لذلك تقدم قروض بنك التنمية الاجتماعية برسوم رمزية وبدون فوائد من خلال نوعين من التمويل هما:

التمويل العيني: اشترط بنك التنمية ألا يتجاوز قيمة هذا النوع من التمويل 150 ألف ريال.

التمويل النقدي: حدد بنك التنمية الاجتماعية قيمة التمويل النقدي بحيث لا يزيد عن 60 ألف ريال سعودي.

أهداف منتج نفاذ من بنك التنمية الاجتماعية

رفع جودة الحياة للمواطنين السعوديين.

تعتبر قرض العمل الحر فرصة لتحسين الشمول المادي للمواطن.

يوفر قرض نفاذ مصدر دخل إضافي أو دخل أساسي للأسر ذات الدخل المنخفض.

تستهدف تمويل نفاذ تعزيز ثقافة العمل الحر في المجتمع السعودي.

تستهدف تمويل نفاذ العمر الحر العاطلين عن العمل للحد من البطالة بالمملكة.

تعمل منتجات التمويل من بنك التنمية على الحد من الائتمان غير الرسمي.

ما هي وثيقة العمل الحر

تعتبر وجود وثيقة العمل الحر لدى طالب التمويل شرط أساسي للحصول على تمويل نفاذ من بنك التنمية الاجتماعية، وفما هي وثيقة العمل الحر وكيفية الحصول عليه؟ ومن هو ممارس العمل الحر؟

ممارس العمل الحر هو أي شخص يكون لديه معرفة في مجال ما أو يمتلك مهارة محدد، ويمكن لهذا الشخص تقديم خدمات للمنشآت والأفراد، ويمكن له ممارسة هذه المهارة بالساعة أو باليوم بشرط ألا يكون لديه راتب محدد من جهة عمل واحدة.

هو أي شخص يكون لديه معرفة في مجال ما أو يمتلك مهارة محدد، ويمكن لهذا الشخص تقديم خدمات للمنشآت والأفراد، ويمكن له ممارسة هذه المهارة بالساعة أو باليوم بشرط ألا يكون لديه راتب محدد من جهة عمل واحدة. وثيقة العمل الحر هي وثيقة تمنحها وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية للممارسي العمل الحر من خلال التسجيل الإلكتروني عبر منصة العمل الحر، وهي تعتبر شهادة رسمية لمزاولة المهنة لتسجيله في قوائم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

هي وثيقة تمنحها وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية للممارسي العمل الحر من خلال التسجيل الإلكتروني عبر منصة العمل الحر، وهي تعتبر شهادة رسمية لمزاولة المهنة لتسجيله في قوائم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. كيفية الحصول على وثيقة العمل الحر: يمكن لراغبي ممارسة العمل الحر الحصول على وثيقة العمل الحر من خلال التسجيل في رابط بوابة العمل الحر ثم توثيق الهوية الوطنية ورقم الجوال في منصة أبشر وزارة الداخلية، وعليه بعد ذلك تحديد نوع المهنة عبر البوابة الإلكترونية ثم إرفاق المتطلبات والوثائق المطلوبة لإصدار الوثيقة.

وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا المقال بعد عرض تقرير مفصل عن قرض نفاذ من بنك التنمية الاجتماعية وشروط تمويل نفاذ للعاطلين عن العمل وأنواع تمويل نفاذ، كما استعرضنا الفئات المستهدفة من منتج نفاذ بنك التنمية وكيفية التقديم على تمويل نفاذ بداية من التسجيل الإلكتروني عبر البوابة الإلكترونية للبنك ثم فحص البنك لأهلية طالب التمويل إلكترونيًا ثم استكمال كافة النماذج وتقديم الوثائق المطلوبة ثم إيداع البنك لقيمة التمويل في حساب المستفيد.