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عمر شويل - جدة قام وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية الإعلان عن فتح باب نظام نور الإلكتروني للتسجيل للطلاب والطالبات بالصف الأول الابتدائي 1443 هجرياً، حيث أن يمكن على جميع الطلاب والطالبات الجدد ابتداءً من الأسبوع القادم، ومن الجدير بالذكر أن أعلنت الوزارة على أن يتم التوجيه لجميع الإدارات التعليمية بالمحافظات والمناطق المختلفة العديدة بالسعودية، حيث أن ضرورة الاستعداد المبكر، والتهيئة لكي يتم التسجيل للطلاب الجدد في الصف الأول الابتدائي، وهذا لكي يتم تسهيل الأمور في عملية تسجيل الطلاب والطالبات الجدد والقبول.

نظام نور تسجيل الصف الأول الابتدائي 1443 هجرياً :

أوضحت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية عن البدء في تسجيل الطلاب الطالبات الجدد في الصف الأول الابتدائي، وهذه الطلاب ممكن تكتمل أعمارهم مع حلول موعد التسجيل في نظام نور 6 سنوات أو أقل من هذا بحوالي 90 يوماً كحد أقصى، ومن الجدير بالذكر أن تم الإعلان على أن قد وصل الحد الأعلى سن 11 سنة و 3 أشهر، ومن الجدير بالذكر أن يمكن التسجيل في مدارس حفظ القرآن الكريم الحكومية، حيث أن يتم بدءاً في التسجيل من 11 حتى 24/6/1442، والمفاضلة بين جميع الطلاب والطالبات المتقدمين، حيث أن يمكن التسجيل في المدارس ابتداءً من 25/6/1442 إلى 13/7/1442، وتم ذكر ذلك أن يمكن تسجيل جميع الطلاب والطالبات غير السعوديين الذي تم تخرجهم من المدارس الأهلية، والمدارس العالمية والأجنبية، ابتداء من يوم 11/6/1442.

بالإضافة إلى ذلك أن بالنسبة للطلاب اللذين لن يقل أعمارهم عن 6 سنوات 180 يوم، ولذلك تم الإعلان على أن يتم التسجيل ابتداءً من يوم 4/10/1442، ومن الجدير بالذكر أن يتم تسجيل خريجي المدارس الأجنبية، والعالمية، والمدارس الأهلية، وهي التي تقوم بتطبيق البرامج الدولية، وهذا ابتداءً من يوم 7/1/1443 حتى يتم استمرار التسجيل حتى يوم 19/2/1443.

خدمات نظام نور الإلكتروني 1443 هجرياً :

أعلن برنامج نظام نور الإلكتروني على أن يمكن لجميع أولياء الأمور بالمملكة العربية السعودية عن إمكانية الإطلاع على تفاصيل أداء الطلاب والطالبات، و الاستعلام عن التقارير الشهرية، ويمكن الإطلاع على نتائج الاختبارات الفصلية، ومن الجدير بالذكر أن نظام نور الإلكتروني أقام بإيضاح نظام تسجيل الطلاب الجدد في المدارس سواء كان ذكور أو إناث بالصف الأول الابتدائي، ولذلك يمكن الحفاظ على السرية والخصوصية للمستخدم، حيث أن يوجد لكل مستخدم حساب خاص به، ويوجد له رقم سري، ومن الجدير بالذكر أن من الدخول على المنصة التعليمية، والوصول لبيانات الأبناء.