وزير المالية: المملكة تتفاوض من أجل توفير لقاحات كورونا لليمن ودول إفريقية

بلادي – الرياض :

ذكرت وكالة “رويترز” أن وزير المالية محمد الجدعان، أعلن اليوم (الثلاثاء) أن المملكة تتفاوض مع منتجين للقاحات مضادة لفيروس كورونا من أجل توفيرها لدول منخفضة الدخل كاليمن ودول في إفريقيا.

وأضاف الجدعان خلال اجتماع في إطار المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (عبر الإنترنت)، أن اليمن وبعض الدول الإفريقية لن تتمكن من الحصول على ما يكفي من اللقاحات عبر برنامج “كوفاكس” وهو آلية عالمية لشراء وتوزيع لقاحات كورونا.