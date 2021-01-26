“الغذاء والدواء” توضح تفاصيل وإجراءات أوامر سحب واستدعاء المستحضرات الصيدلانية

بلادي – الرياض :

أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، إجراءات أوامر سحب واستدعاء المستحضرات الصيدلانية المسوّقة، مؤكدةً أنها تخضع لمعايير عالمية وإجراءات تختلف وفقًا لدرجة خطورة سبب السحب.

وأبانت الهيئة أن السحب قد يكون لتشغيلة واحدة من المستحضر، أو لجميع التشغيلات المسوقة، وقد تُسحب جميع التشغيلات احترازياً، لافتة إلى أن مسببات إصدار أوامر السحب تختلف وفقًا لدرجة الخطورة، ويحدد ذلك خلل الجودة.

وأشارت إلى أن الإجراء المُتخذ يختلف بناءً على درجة خطورة الخلل، ففي بعض الحالات قد يستدعي الأمر التوقف عن استخدامه فوراً، أو استمرار تناول الدواء إلى حين مراجعة الطبيب وتوفير البديل، وذلك وفقًا لمعايير محددة تعمل بها الهيئة العامة للغذاء والدواء، وتتماشى مع المعايير المطبقة عالميًا.

وأكدت “الغذاء والدواء” أن سحب المستحضر أو تشغيلات محددة منه لا يعني إلغاء تسجيله؛ إذ يُمكن تداول التشغيلات المصنّعة بعد تاريخ قرار السحب أو التي لا تشمل التشغيلات المحددة بزمن، كما أنه في حالات تحددها الهيئة قد يُصاحب قرار السحب إلغاء تسجيل المنتج أو تعليقه.