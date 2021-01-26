الإطاحة بستيني تورط بالدخول إلى مدرسة في الرس وسرقة أجهزة حاسب وطابعات وشاشات

بلادي – الرياض : تمكنت الجهات المختصة بشرطة محافظة الرس من القبض على مواطن تورط بالدخول إلى إحدى المدارس وسرقة أجهزة حاسب آلي وطابعات وشاشات. وأوضحت شرطة المحافظة أن المتورط في العقد السادس من العمر وأقدم على سرقة 15 جهاز حاسب آلي و7 طابعات و12 شاشة. وأضافت أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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