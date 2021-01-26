بلادي – الرياض : أعلن الديوان الملكي اليوم (الثلاثاء) وفاة والدة صاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن خالد بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود. وقال الديوان الملكي في بيان إنه ستقام الصلاة على جثمانها اليوم الثلاثاء. وفيما يلي نص البيان: انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير/ عبدالعزيز بن خالد بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها -إن شاء الله- اليوم الثلاثاء الموافق 13 / 6 / 1442هـ. تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير عبدالعزيز بن خالد بن سعد بن عبدالعزيز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.