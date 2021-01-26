ضبط تشكيل عصابي امتهن سرقة المركبات بالرياض عبر افتعال حادِث مروري (فيديو)

بلادي – الرياض :

تمكنت الجهات المختصة بشرطة منطقة الرياض من القبض على 8 أشخاص تورطوا بارتكاب عدد من الجرائم تمثلت في سرقة المركبات عبر افتعال حادِث مروري ومغافلة أصحابها.

وأوضحت شرطة المنطقة أن المتورطين هم 7 مواطنين ووافد من الجنسية الباكستانية (في العقدين الثاني والثالث)، امتهنوا صدم المركبات من الخلف والاستيلاء عليها بغفلة من قائدها وإخفائها بأحد الأحواش بحي السويدي جنوب العاصمة.

وأضافت أن المتورطين قاموا بالمتاجرة بأجزاء المركبات المسروقة بعد تفكيكها عبر منافذ بيع قطع الغيار المستعملة.

وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم، أقروا بارتكاب 13 حادِثة، حيث تم ضبط المركبات المسروقة وإيقافهم تمهيدا لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.